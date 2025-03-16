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川普政府砍社福資金 民眾示威要求聯邦採取行動阻止

記者范航瑜／紐約報導
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包括遭裁員的聯邦員工、社區組織和工會成員等數百人，15日在曼哈頓下城富利廣場集會，要求聯邦採取行動，阻止川普政府持續削減工作機會與社會福利。 (取自紐約同行官方Instagram平台帳號@maketheroadny)
包括遭裁員的聯邦員工、社區組織和工會成員等數百人，15日在曼哈頓下城富利廣場集會，要求聯邦採取行動，阻止川普政府持續削減工作機會與社會福利。 (取自紐約同行官方Instagram平台帳號@maketheroadny)

包括遭裁員的聯邦員工、社區組織和工會成員等數百人15日在曼哈頓下城富利廣場(Foley Square)集會，要求聯邦採取行動，阻止川普政府持續削減工作機會與社會福利。

川普政府正大量裁減員工，並關閉部分辦事處。圖為聯邦移民局位於紐約的辦公室。(記者...
川普政府正大量裁減員工，並關閉部分辦事處。圖為聯邦移民局位於紐約的辦公室。(記者范航瑜╱攝影)

紐約移民權益組織「紐約同行」(Make the Road New York)聯合執行主任洛佩茲(Jose Lopez)在現場疾呼，「停止削減，全力捍衛每個家庭！」

據悉，川普政府正考慮削減數10億元的醫療補助預算，醫療補助(Medicaid)、聯邦醫療保險(Medicare)和社會安全保障(Social Security)等計畫可能進一步縮減，影響全國約8000萬名依賴該計畫的居民。 根據州衛生廳數據，約700萬名紐約州居民依賴醫療補助。

現場不少示威者表示，已在為「最壞情況」做準備。曼哈頓居民托雷斯(Edwin Torres)在一家療養機構工作，他擔憂削減將影響機構運作，「我們的工作依賴醫療補助資金，若預算縮減，這些住在家中或療養院的人該何去何從？」

孟昭文日前也在社媒上表示，辦公室最近接到了數百通選民的來電，均表達了對川普政策的...
孟昭文日前也在社媒上表示，辦公室最近接到了數百通選民的來電，均表達了對川普政策的擔憂。(截自視頻)

皇后區國會眾議員孟昭文日前也在社媒上表示，其辦公室收到了數百通選民的來電，均表達了對共和黨政策的擔憂。其中一位叫珍(Jen)的女孩分享了自己的故事，她的母親和妹妹都依賴醫療補助，父親則需要聯邦醫療保險和社會安全保障，「我父母英語能力有限，我是我們家的長女，也是第一個上大學的，我必須承擔起保護他們的責任。我請求您阻止聯邦政府削減醫療補助預算。」

「眾議院表決的政府撥款法案對富豪來說是一項恩賜，卻以皇后區家庭的利益為代價」，孟昭文表示，「數百萬個家庭依靠醫療補助和社群健康中心來獲得他們需要的護理。 我們不能背棄他們。」

川普政府此前聲稱，不會削減社會安全保障、聯邦醫療保險或醫療補助，但已裁減社會安全局(Social Security Administration)員工，並關閉部分辦事處，以「削減浪費與欺詐開支」。

聯邦醫療保險 川普 皇后區

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