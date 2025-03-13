我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

印第安納州女開車睡著摔進水溝 靠1物吸水撐6天存活

名表、海洋拉娜、Dyson... 7奢侈品好市多買半價

哥大挺巴學生被拘路州 霍楚、亞當斯緘默

記者曹馨元／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
哈利勒支持者12日組織大規模遊行，要求立即釋放他。(美聯社)
哈利勒支持者12日組織大規模遊行，要求立即釋放他。(美聯社)

哥倫比亞大學(Columbia University)畢業生哈利勒(Mahmoud Khalil)，因主導校內挺巴學運，近日遭聯邦移民及海關執法局(ICE)逮捕，目前仍被拘留在外州；聯邦檢察官表示，哈利勒的案件不應在紐約市進行訴訟，而紐約州長霍楚(Kathy Hochul)及紐約市長亞當斯(Eric Adams)均對此事保持沈默。

出生於敘利亞的哈利勒，在去年12月畢業於哥大國際事務學院(SIPA)，並活躍於校內挺巴學運；雖哈利勒持有綠卡，但據其律師格里爾(Amy Greer)稱，ICE探員在逮捕哈利勒後曾表示將撤銷其綠卡，而格里爾也就拘留的合法性提交訴訟。在短暫地被轉移到新澤西伊麗莎白(Elizabeth)的移民拘留所後，哈利勒一直被關押在路易斯安那州的ICE處理中心。

曼哈頓聯邦法官福爾曼(Jesse Furman)在10日叫停了對哈利勒的遞解出境程序，表示「除非法院另有命令，否則哈利勒不得被帶離美國」；而在12日的法庭聽證會上，聯邦檢察官辯稱，由於其律師提交訴訟文件時，哈利勒已被轉移出紐約市，因此該案件不應該在本市訴訟。

同時，由於哈利勒自被捕後都未曾與其律師及家人溝通，福爾曼也在聽證會上授權他與律師，進行兩次不被監控的保密通話；但目前，哈利勒還是將會暫時被關押在路易斯安那州。格里爾也表示，哈利勒的妻子為美國公民，目前已懷孕八個月。

哈利勒的遭遇被廣泛批評為是美國言論自由的倒退；在紐約，已有數場由哈利勒支持者組織的大規模遊行，要求立即釋放他；美國公民自由聯盟(ACLU)在11日也加入哈利勒方的訴訟團隊，提出動議要求將哈利勒送回紐約。

盡管已有包括市議長歐德思(Adrienne Adams)、市主計長蘭德(Brad Lander)、前州長葛謨(Andrew Cuomo)等一眾民主黨人，批評政府打壓言論自由的做法，但霍楚與亞當斯均刻意避免就此事採取立場；霍楚於11日表示，她對事實並不了解，將等待法官的判定，而亞當斯則稱，此事並不在他工作範疇內。

哈利 亞當斯 紐約市

上一則

托育費年需2.34萬元 紐約兒保聯盟促恢復經費

下一則

長島1嬰兒確診麻疹 醫院至少12人有染病風險
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

被捕挺巴哥大畢業生面臨遣返 「持綠卡者」權益遭質疑

被捕挺巴哥大畢業生面臨遣返 「持綠卡者」權益遭質疑
百萬人要求釋放哥大挺巴學生 聯邦法官叫停遞解

百萬人要求釋放哥大挺巴學生 聯邦法官叫停遞解
百萬人請願要求釋放哥大挺巴學生 聯邦法官叫停遞解程序

百萬人請願要求釋放哥大挺巴學生 聯邦法官叫停遞解程序
哥大挺巴研究生在學生公寓被捕 綠卡遭吊銷

哥大挺巴研究生在學生公寓被捕 綠卡遭吊銷

熱門新聞

在哥倫比亞大學領導反以挺巴示威活動的巴勒斯坦裔社運人士哈利勒。(美聯社)

領導反以 巴勒斯坦裔哥大研究生被ICE拘捕 吊銷綠卡

2025-03-09 18:29
遭到司法部起訴的孫雯(右)、胡驍(左)夫婦。（路透）

WSJ：涉任中國代理人 孫雯夫婦在美獲利龐大

2025-03-08 19:20
林慶甫表示，未來幾年餐飲市場仍將處於高度競爭狀態，即使是大型連鎖品牌也未必能穩定獲利，短期內法拉盛的投資環境並不樂觀。(記者尤昱程╱攝影)

經營15年不敵店租飛漲 法拉盛這家台式烘焙坊將熄燈

2025-03-06 19:23
一名違反入境條件的中國籍男子因涉嫌性販運，在緬因州被當地警方逮捕並移交至ICE，目前正在ICE的拘留中心等待遣返。(取自ICE官網)

中國公民在緬因州涉性販運被捕 移交至ICE將遣返

2025-03-10 07:40
紐約長島8日發生多起灌木叢火災。（美聯社）

紐約長島發生多起山火 霍楚宣布進入緊急狀態

2025-03-09 22:12
華爾街日報報導指出，檢方指控前紐約州政府華裔官員孫雯(右二)收受中國政府提供的資金，將不法收入挪入母親帳戶以及丈夫胡驍(左二)經營的生意。(本報檔案照)

檢方指控孫雯涉收中資洗錢 不法收入投入母親帳戶及胡驍生意 大買豪宅、豪車

2025-03-09 05:33

超人氣

更多 >
好市多幸運粉絲 花260元買到市價2千元威士忌

好市多幸運粉絲 花260元買到市價2千元威士忌
金秀賢逼還7億 金賽綸手腕都是傷…鄰居：她常在樓梯哭

金秀賢逼還7億 金賽綸手腕都是傷…鄰居：她常在樓梯哭
金賽綸曾哀求「不要玩弄我」金秀賢喊結婚 手段曝光

金賽綸曾哀求「不要玩弄我」金秀賢喊結婚 手段曝光
南加華人豪宅內遭槍擊致死 年幼兒或目睹父被殺

南加華人豪宅內遭槍擊致死 年幼兒或目睹父被殺
今年若出現經濟衰退 如何自保？

今年若出現經濟衰退 如何自保？