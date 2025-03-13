哥大挺巴學生被拘路州 霍楚、亞當斯緘默

哈利勒支持者12日組織大規模遊行，要求立即釋放他。(美聯社)

哥倫比亞大學(Columbia University)畢業生哈利 勒(Mahmoud Khalil)，因主導校內挺巴學運，近日遭聯邦移民及海關執法局(ICE)逮捕，目前仍被拘留在外州；聯邦檢察官表示，哈利勒的案件不應在紐約市 進行訴訟，而紐約州長霍楚(Kathy Hochul)及紐約市長亞當斯 (Eric Adams)均對此事保持沈默。

出生於敘利亞的哈利勒，在去年12月畢業於哥大國際事務學院(SIPA)，並活躍於校內挺巴學運；雖哈利勒持有綠卡，但據其律師格里爾(Amy Greer)稱，ICE探員在逮捕哈利勒後曾表示將撤銷其綠卡，而格里爾也就拘留的合法性提交訴訟。在短暫地被轉移到新澤西伊麗莎白(Elizabeth)的移民拘留所後，哈利勒一直被關押在路易斯安那州的ICE處理中心。

曼哈頓聯邦法官福爾曼(Jesse Furman)在10日叫停了對哈利勒的遞解出境程序，表示「除非法院另有命令，否則哈利勒不得被帶離美國」；而在12日的法庭聽證會上，聯邦檢察官辯稱，由於其律師提交訴訟文件時，哈利勒已被轉移出紐約市，因此該案件不應該在本市訴訟。

同時，由於哈利勒自被捕後都未曾與其律師及家人溝通，福爾曼也在聽證會上授權他與律師，進行兩次不被監控的保密通話；但目前，哈利勒還是將會暫時被關押在路易斯安那州。格里爾也表示，哈利勒的妻子為美國公民，目前已懷孕八個月。

哈利勒的遭遇被廣泛批評為是美國言論自由的倒退；在紐約，已有數場由哈利勒支持者組織的大規模遊行，要求立即釋放他；美國公民自由聯盟(ACLU)在11日也加入哈利勒方的訴訟團隊，提出動議要求將哈利勒送回紐約。

盡管已有包括市議長歐德思(Adrienne Adams)、市主計長蘭德(Brad Lander)、前州長葛謨(Andrew Cuomo)等一眾民主黨人，批評政府打壓言論自由的做法，但霍楚與亞當斯均刻意避免就此事採取立場；霍楚於11日表示，她對事實並不了解，將等待法官的判定，而亞當斯則稱，此事並不在他工作範疇內。