長島1嬰兒確診麻疹 醫院至少12人有染病風險

由於一名長島的嬰兒麻疹檢測結果為陽性，州衛生廳於12日(周三)發出警告，表示該嬰兒接受治療的醫院可能發生潛在暴露風險，至少有12人已接觸到該病毒。(美聯社)

近日一名長島 的嬰兒麻疹檢測結果為陽性，州衛生廳(State Department of Health)於12日發出警告，表示該嬰兒接受治療的醫院可能發生潛在暴露風險，至少有12人已接觸到該病毒。

該名不到一歲的嬰兒，3月初曾在新海德公園(New Hyde Park)柯恩兒童醫學中心(Cohen Children's Medical Center)接受治療。據悉，該嬰兒正在家中休養，推測是在外旅行期間感染。該醫院發言人表示，目前正在與公共衛生官員合作，並制定病情暴露的應對機制，確保不會再出現其他病例。

州衛生廳也發出警告，表示任何在本月3日至4日期間曾出入柯恩兒童醫學中心急診部，或是在3日至6日期間曾探訪該醫院三間病房的住院兒童，都可能面臨感染風險。

長島蘇福克郡(Suffolk County)衛生專員、醫學博士皮格(Gregson Pigott)則向媒體表示，由於該名嬰兒年紀過小，尚無法接種麻疹、腮腺炎與德國麻疹(MMR)疫苗 ，但由於該郡的疫苗接種率高，將有助於防範病毒進一步傳播。

該案例是2025起紐約市 以外地區首次出現麻疹病例，根據市衛生局數據，截至2月底，紐約市已確認兩例麻疹病例，去年則出現14例麻疹病例。根據美國疾病控制與預防中心(CDC)，截至今年2月27日，全美已記錄164例麻疹病例，其中約二成患者需住院治療。

麻疹感染初期可能無明顯症狀，潛伏期約10至14天。患者通常會出現咳嗽、喉嚨痛、流鼻涕、紅眼、口腔白斑、皮疹及高燒，體溫可達104至105.8華氏。由於病毒傳播能力極強，患者在皮疹出現前數天即具有傳染性。衛生官員指出，免疫接種是目前應對最佳方式，並鼓勵所有未接種者至少施打一劑疫苗，兒童則為兩劑。