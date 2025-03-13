我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

印第安納州女開車睡著摔進水溝 靠1物吸水撐6天存活

名表、海洋拉娜、Dyson... 7奢侈品好市多買半價

涉法拉盛等地入室盜竊、搶劫 警緝6嫌

記者尤昱程╱紐約報導
一名受害人於新鮮草原準備出售勞力士手錶，不料到了交易地點卻遭歹徒襲擊。警方公布嫌疑人照片，呼籲協尋。(市警提供)
一名受害人於新鮮草原準備出售勞力士手錶，不料到了交易地點卻遭歹徒襲擊。警方公布嫌疑人照片，呼籲協尋。(市警提供)

皇后區近期發生多起搶劫與入室盜竊案，警方正在追緝六名嫌犯，其中三人假借交易為名，誘騙受害人見面後施暴搶劫，另三人則潛入商家，破壞提款機並偷走現金，涉案金額達數萬元。

警方表示，2月14日至22日期間，三名嫌犯分別在法拉盛(Flushing)與新鮮草原(Fresh Meadows)設局，透過社交平台與受害人聯繫，佯稱要進行買賣，實則趁機搶劫。

法拉盛巴克萊大道(Barclay Ave.)與凱辛那大道(Kissena Blvd.)交會處發生其中一起案件。一名受害人抵達約定地點後，遭嫌犯以辣椒水噴灑雙眼，隨後被拳打腳踢，導致鼻樑骨折與面部撕裂傷，背包內的現金與手機被搶。嫌犯得手後迅速逃逸，受害人送醫治療，傷勢穩定。

新鮮草原188街(188th St.)與64大道(64th Ave.)則有一名受害人準備出售勞力士手錶，見面時遭到嫌犯突襲，臉部受傷，手錶被搶，嫌犯隨後駕車沿賀若斯哈汀快速路(Horace Harding Expressway)逃逸。警方正在調查這兩起案件是否有關聯。

警方也在追查2日凌晨發生的另一起案件，三名嫌犯闖入陽邊(Sunnyside)皇后大道(Queens Blvd.)與42街(42nd St.)交會處的一棟商業大樓，依序入侵雜貨店、美甲店及另一間商店，破壞自動提款機，偷走超過2萬元現金。

監視器畫面顯示，嫌犯短暫停留後迅速離開，駕駛一輛黑色賓士GLE逃逸，該車掛有新州車牌，警方正在調查是否為贓車，並呼籲民眾提供線索。

民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索。

法拉盛 皇后區 新州

上一則

長島1嬰兒確診麻疹 醫院至少12人有染病風險

下一則

布碌崙華女急性白血病 弟申請來美骨髓移植遭拒 亞總會求助
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

法拉盛彩票幸運連連 這家樂透店今年兩次開出5萬元大獎

法拉盛彩票幸運連連 這家樂透店今年兩次開出5萬元大獎
大紐約客家會27周年 推數位、年輕化

大紐約客家會27周年 推數位、年輕化
推武術入奧 紐約國際武術錦標賽將開啟

推武術入奧 紐約國際武術錦標賽將開啟
房產稅減免講座 減輕民眾財務負擔

房產稅減免講座 減輕民眾財務負擔

熱門新聞

在哥倫比亞大學領導反以挺巴示威活動的巴勒斯坦裔社運人士哈利勒。(美聯社)

領導反以 巴勒斯坦裔哥大研究生被ICE拘捕 吊銷綠卡

2025-03-09 18:29
遭到司法部起訴的孫雯(右)、胡驍(左)夫婦。（路透）

WSJ：涉任中國代理人 孫雯夫婦在美獲利龐大

2025-03-08 19:20
林慶甫表示，未來幾年餐飲市場仍將處於高度競爭狀態，即使是大型連鎖品牌也未必能穩定獲利，短期內法拉盛的投資環境並不樂觀。(記者尤昱程╱攝影)

經營15年不敵店租飛漲 法拉盛這家台式烘焙坊將熄燈

2025-03-06 19:23
一名違反入境條件的中國籍男子因涉嫌性販運，在緬因州被當地警方逮捕並移交至ICE，目前正在ICE的拘留中心等待遣返。(取自ICE官網)

中國公民在緬因州涉性販運被捕 移交至ICE將遣返

2025-03-10 07:40
紐約長島8日發生多起灌木叢火災。（美聯社）

紐約長島發生多起山火 霍楚宣布進入緊急狀態

2025-03-09 22:12
華爾街日報報導指出，檢方指控前紐約州政府華裔官員孫雯(右二)收受中國政府提供的資金，將不法收入挪入母親帳戶以及丈夫胡驍(左二)經營的生意。(本報檔案照)

檢方指控孫雯涉收中資洗錢 不法收入投入母親帳戶及胡驍生意 大買豪宅、豪車

2025-03-09 05:33

超人氣

更多 >
好市多幸運粉絲 花260元買到市價2千元威士忌

好市多幸運粉絲 花260元買到市價2千元威士忌
金秀賢逼還7億 金賽綸手腕都是傷…鄰居：她常在樓梯哭

金秀賢逼還7億 金賽綸手腕都是傷…鄰居：她常在樓梯哭
金賽綸曾哀求「不要玩弄我」金秀賢喊結婚 手段曝光

金賽綸曾哀求「不要玩弄我」金秀賢喊結婚 手段曝光
南加華人豪宅內遭槍擊致死 年幼兒或目睹父被殺

南加華人豪宅內遭槍擊致死 年幼兒或目睹父被殺
今年若出現經濟衰退 如何自保？

今年若出現經濟衰退 如何自保？