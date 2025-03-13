涉法拉盛等地入室盜竊、搶劫 警緝6嫌

一名受害人於新鮮草原準備出售勞力士手錶，不料到了交易地點卻遭歹徒襲擊。警方公布嫌疑人照片，呼籲協尋。(市警提供)

皇后區 近期發生多起搶劫與入室盜竊案，警方正在追緝六名嫌犯，其中三人假借交易為名，誘騙受害人見面後施暴搶劫，另三人則潛入商家，破壞提款機並偷走現金，涉案金額達數萬元。

警方表示，2月14日至22日期間，三名嫌犯分別在法拉盛 (Flushing)與新鮮草原(Fresh Meadows)設局，透過社交平台與受害人聯繫，佯稱要進行買賣，實則趁機搶劫。

法拉盛巴克萊大道(Barclay Ave.)與凱辛那大道(Kissena Blvd.)交會處發生其中一起案件。一名受害人抵達約定地點後，遭嫌犯以辣椒水噴灑雙眼，隨後被拳打腳踢，導致鼻樑骨折與面部撕裂傷，背包內的現金與手機被搶。嫌犯得手後迅速逃逸，受害人送醫治療，傷勢穩定。

新鮮草原188街(188th St.)與64大道(64th Ave.)則有一名受害人準備出售勞力士手錶，見面時遭到嫌犯突襲，臉部受傷，手錶被搶，嫌犯隨後駕車沿賀若斯哈汀快速路(Horace Harding Expressway)逃逸。警方正在調查這兩起案件是否有關聯。

警方也在追查2日凌晨發生的另一起案件，三名嫌犯闖入陽邊(Sunnyside)皇后大道(Queens Blvd.)與42街(42nd St.)交會處的一棟商業大樓，依序入侵雜貨店、美甲店及另一間商店，破壞自動提款機，偷走超過2萬元現金。

監視器畫面顯示，嫌犯短暫停留後迅速離開，駕駛一輛黑色賓士GLE逃逸，該車掛有新州 車牌，警方正在調查是否為贓車，並呼籲民眾提供線索。

民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索。