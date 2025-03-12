長島租房落差大 通勤少幾分鐘 可能多付數百元

根據近期房地產市場調查，長島鐵路沿線部分地區的租金，可能因通勤時間的些微不同而落差甚大。(記者高雲兒／攝影)

長島房價持續攀升，購房市場競爭也日益激烈，許多租客 面臨找房的選擇，卻仍不得不面臨艱難的選擇—究竟是節省通勤時間，還是節省房租？根據最近的房地產市場調查，長島鐵路 沿線(LIRR)部分地區的租金 ，可能因通勤時間的些微不同而差別甚大：欲將通勤時間縮短幾分鐘，房租就可能須多付數百元。

調查顯示，對於許多在曼哈頓工作的長島租客來說，通勤時間的長短是影響租房選擇的主要因素之一。以近期的租屋數據為例，在一些熱門的長島鐵路沿線社區，一套一房公寓的租金，可能因為通勤時間縮短三分鐘而增加約450元。這讓租客不得不在「更短的通勤時間」和「更可負擔的租金」之間權衡取捨。

據報導，30歲的索倫蒂諾(Sal Sorrentino)與32歲的妻子吉娜，是少數幸運的租客之一。今年1月，他們順利租到長島羅斯林(Roslyn)火車站附近全新建造的高端公寓，每月租金5200元，相較於他們原本在新海德公園(New Hyde Park)每月6000元的兩房公寓，房租降低了近1000元。

這樣的情況並非個例，例如在巴比倫(Babylon)與貝岸(Bay Shore)，這兩個鄰近的社區同樣擁有便利的水岸生活，但巴比倫的長島鐵路站點較為重要，有更頻繁的列車服務，並且正在進行現代化升級工程，因此導致此處的房源極為有限；在今年3月，該地僅有23套出租房，而貝岸則有43套，但許多租客仍願意為了巴比倫的便利性支付更高的租金。

花園市(Garden City)與洛克維爾中心(Rockville Centre)的情形也相似。這兩個社區的長島鐵路往曼哈頓的通勤時間皆不到一小時，並擁有豐富的餐飲與購物選擇。但花園市因為更便利，房租價格通常較高，少幾分鐘的車程，房租竟高出數百元。