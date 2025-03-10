辦理真實身分證申請者過多 紐約部分DMV增周六辦公

由於辦理「真實身分證」(Real ID)人數過多，紐約市及周邊部分DMV辦事處將開放周六辦公。圖為紐約州「真實身分證」樣貌模板。(DMV提供)

由於辦理「真實身分證」(Real ID)的申請者過多，紐約州 機動車輛管理局(DMV )將從4月初開始，在包括紐約市和周邊地區的十家辦事處開放周六工作。新增工作日期的預約將從3月22日(周六)開始。

新增周六辦公的包括曼哈頓的中城和哈林區、布碌崙(布魯克林)的大西洋和康尼島、皇后區大學點的DMV地區辦事處，以及位於史島、布朗士、揚克斯市(Yonkers)、長島花園城(Garden City)和梅德福德(Medford)的辦事處。

這些辦事處從4月5日至6月28日間，將在每周六上午8時至下午1時間開放辦公，服務項目包括新申辦「真實身分證」或「升級身分證」(Enhanced ID)、或申請將現有普通駕照或非駕照身分證(Non-Driver ID)升級為「真實身分證」或「升級身分證」。

「真實身分證」是駕照的一種，持有該身分者的駕照上會被標記一個星號以示證明，已持有駕照者無需再次考試，僅提供所要求的證明材料即可申辦「真實身分證」或「升級身分證」。「升級身分證」僅限美國公民辦理，在從加拿大、墨西哥等鄰國經陸路或海路口岸回到美國時可作為護照 的替代身分證明。

「真實身分證」並非強制，現有的「標準」(Standard)駕照亦可繼續使用。但從今年5月7日起，乘坐國內航班或進入部分聯邦機構者將只能使用「真實身分證」或「升級身分證」以證明身分，否則必須出示護照等其他身分證明。

紐約州居民新辦或升級至「真實身分證」需要前往DMV現場辦理，詳情請上官網https://dmv.ny.gov/查詢。