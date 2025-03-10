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辦理真實身分證申請者過多 紐約部分DMV增周六辦公

記者許君達／紐約報導
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由於辦理「真實身分證」(Real ID)人數過多，紐約市及周邊部分DMV辦事處將開放周六辦公。圖為紐約州「真實身分證」樣貌模板。(DMV提供)
由於辦理「真實身分證」(Real ID)人數過多，紐約市及周邊部分DMV辦事處將開放周六辦公。圖為紐約州「真實身分證」樣貌模板。(DMV提供)

由於辦理「真實身分證」(Real ID)的申請者過多，紐約州機動車輛管理局(DMV)將從4月初開始，在包括紐約市和周邊地區的十家辦事處開放周六工作。新增工作日期的預約將從3月22日(周六)開始。

新增周六辦公的包括曼哈頓的中城和哈林區、布碌崙(布魯克林)的大西洋和康尼島、皇后區大學點的DMV地區辦事處，以及位於史島、布朗士、揚克斯市(Yonkers)、長島花園城(Garden City)和梅德福德(Medford)的辦事處。

這些辦事處從4月5日至6月28日間，將在每周六上午8時至下午1時間開放辦公，服務項目包括新申辦「真實身分證」或「升級身分證」(Enhanced ID)、或申請將現有普通駕照或非駕照身分證(Non-Driver ID)升級為「真實身分證」或「升級身分證」。

「真實身分證」是駕照的一種，持有該身分者的駕照上會被標記一個星號以示證明，已持有駕照者無需再次考試，僅提供所要求的證明材料即可申辦「真實身分證」或「升級身分證」。「升級身分證」僅限美國公民辦理，在從加拿大、墨西哥等鄰國經陸路或海路口岸回到美國時可作為護照的替代身分證明。

「真實身分證」並非強制，現有的「標準」(Standard)駕照亦可繼續使用。但從今年5月7日起，乘坐國內航班或進入部分聯邦機構者將只能使用「真實身分證」或「升級身分證」以證明身分，否則必須出示護照等其他身分證明。

紐約州居民新辦或升級至「真實身分證」需要前往DMV現場辦理，詳情請上官網https://dmv.ny.gov/查詢。

DMV 紐約州 護照

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