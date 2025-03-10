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中國公民在緬因州涉性販運被捕 移交至ICE將遣返

記者鄭怡嫣／紐約報導
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一名違反入境條件的中國籍男子因涉嫌性販運，在緬因州被當地警方逮捕並移交至ICE，目前正在ICE的拘留中心等待遣返。(取自ICE官網)
一名違反入境條件的中國籍男子因涉嫌性販運，在緬因州被當地警方逮捕並移交至ICE，目前正在ICE的拘留中心等待遣返。(取自ICE官網)

聯邦移民及海關執法局(ICE)近日宣布，一名違反入境條件的中國籍男子，因涉嫌性販運在緬因州被當地警方逮捕並移交至ICE，目前正在ICE的拘留中心等待遣返。當地警方表示，涉案的按摩院據信與來自紐約的有組織犯罪團伙有關

根據ICE，54歲的中國公民田濤(Tian Tao，音譯，下同)在2016年合法進入美國，但在之後「違反了入境條件」，即指當外國公民進入美國後，並未按照當時所獲得的簽證或許可規定行事。在2023年，位於緬因州南部的林肯郡(Lincoln County)當地警方，接獲有關非法按摩院的相關情報，並聯繫ICE協助調查。後經聯合調查，田濤被指與當地多家非法按摩院有聯繫。之後，當地警方獲州法院授權逮捕田濤，指控田涉嫌性販運。

ICE表示，田濤在今年2月20日被ICE及當地警方逮捕，目前仍在拘留中，等待被遣返。ICE新英格蘭區國土安全調查部特別探員負責人克羅爾(Michael J. Krol)則表示，非法按摩院一向難以調查，但ICE的特別探員與當地警方的合作，使ICE能對這位涉嫌嚴重犯罪的嫌犯施加重大的後果。「對於剝削和販賣弱勢群體，新英格蘭地區無容身之地，在這個案件中，後果是被驅逐出境。」

緬因羅克蘭(Rockland)警方則表示，他們認為田濤的按摩院與來自紐約的有組織犯罪團伙有關。在調查田濤按摩院的過程中，他們已經逮捕了近十名男性，並以涉嫌招攬賣淫罪起訴。

根據當地媒體「緬因線報」(The Maine Wire)，州政府紀錄顯示，田濤是位於羅克蘭的「亞裔按摩」(Asian Massage)的所有人，該按摩院以他的名字註冊為有限責任公司(LLC)。田濤似乎還是該州其他按摩院的註冊代理人(agent)，其中包括位於劉易斯頓(Lewiston)的「涅槃水療中心」(Nirvana Spa Inc.)。

據悉，「亞裔按摩」為過去一年，當地警方針對涉嫌性販運和強迫勞動的非法按摩院的最新一例調查。在2024年9月，58歲報住在紐約布碌崙(布魯克林)的邱瑞德(Richard Qiu)，在緬因州因經營多家按摩院被警方逮捕，被控兩項性販運罪、強迫勞動罪和刑事沒收罪。同年5月，來自紐約的45歲肖長生(Changsheng Xiao)在波特蘭(Portland)的按摩院被捕，被控以危險武器進行刑事威脅和加重性販運罪。

ICE 緬因州 新英格蘭

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