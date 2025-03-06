初步預算聽證 市府：聯邦資金缺口難填

市議會的初步預算聽證會標誌著今年市府預算談判季的開始。圖為市議會財政委員會主席紀思庭(Justin Brannan，左)與市議會議長歐德思(Adrienne Adams，右)。(取自市議會辦公室)

市府預算 主任吉哈(Jacques Jiha)5日在市議會初步預算聽證會上表示，鑑於金額龐大，市府無法承諾動用資金填補聯邦資金削減。

作為亞當斯 (Eric Adams)的首席預算談判代表，吉哈強調，目前難以對資金做出任何保證。「變數太多，我們無法確定哪些政策將生效，哪些不會。」目前市府年度預算中約100億元來自聯邦政府，涵蓋低收入者的食品與房租補助、教育及醫療補助(Medicaid)服務等關鍵支出。

吉哈透露，亞當斯團隊仍未能說服州長霍楚(Kathy Hochul)提供更多資金應對移民 危機。上月，亞當斯辦公室曾假設來年預算中至少能獲得10億元州府移民資金，但吉哈警告，若霍楚不改變立場，市府或將考慮進一步削減預算。

市議會的初步預算聽證會標誌著今年市府預算談判季的開始。根據法律，市長辦公室與市議會須在7月1日(周二)、即2026財年開始前達成預算協議。

近年來，亞當斯已多次縮減市政開支，圖書館、公園等公共服務均遭波及。但在市議會民主黨議員強烈反對下，亞當斯最終撤回部分削減計畫。他曾為此辯護稱，財政緊縮是為了應對新移民住房與服務的巨大成本。

川普曾威脅扣押不配合其政策的地方政府聯邦資金，國會共和黨人也正推動進一步削減聯邦預算。上月，眾議院通過一項尚待參議院批准的提案，計畫削減2兆元聯邦支出，其中包括縮減糧食補助計畫(SNAP)資金，並將數十萬人排除在醫療補助之外。

吉哈坦言，目前難以估算市府可能面臨的聯邦資金損失，但市預算辦公室已在制定應對方案，然而他拒絕透露細節，稱這可能讓川普政府獲取過多情報。

市議會財政委員會主席紀思庭(Justin Brannan)則批評市府缺乏應對計畫，並指出川普政府上月擅自扣押市府8000萬元移民危機聯邦資金，錯誤聲稱該筆資金用於支付移民入住「豪華飯店」。市府已對川普政府提起訴訟，試圖奪回這筆資金。