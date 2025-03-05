麻疹波及紐約 衛生局確認2病例 當局籲兒童接種疫苗

美國於2000年宣布消除本土麻疹，意味著該病毒不再於境內持續傳播，而僅透過境外輸入導致零星病例。然而，近期疫情反彈，衛生專家將其歸因於疫苗接種率下降。(路透)

根據市衛生局，截至2月底，紐約市已確認2例麻疹病例，但未透露患者年齡或疫苗 接種狀況，他們呼籲家長確保兒童接種疫苗，防止病毒傳播。

市衛生局表示，這兩例病例並無關係，其中一例發生於今年初。代理局長莫爾斯(Dr. Michelle Morse)向「今日美國」(USA Today)表示，當局已對每例確診者進行病例調查與接觸者追蹤，並為暴露者提供後續措施。

紐約市去年共記錄14例麻疹病例。根據美國疾病控制與預防中心(CDC)，截至2月27日，全美已記錄164例麻疹病例，其中約二成患者需住院治療。德州疫情 最為嚴重，累計146例病例，並於上周報告了全美自2015年以來的首例麻疹死亡病例。

麻疹又稱紅疹，感染後初期可能無明顯症狀，潛伏期約10至14天。患者通常會出現咳嗽、喉嚨痛、流鼻涕、紅眼、口腔白斑、皮疹及高燒，體溫可達104至105.8華氏度。病毒傳播能力極強，患者在皮疹出現前數天即具有傳染性。

州衛生廳廳長麥克唐納(Dr. James McDonald)在公告中表示，免疫接種是預防麻疹及其他致命疾病的最佳方式，並鼓勵所有未接種者至少施打一劑疫苗，兒童則應完成兩劑接種。

美國於2000年宣布消除本土麻疹，意味著該病毒不再於境內持續傳播，而僅透過境外輸入導致零星病例。然而近期疫情反彈，衛生專家將其歸因於疫苗接種率下降。傳染病學者批評衛生部長小甘迺迪(Robert Kennedy Jr.)淡化德州麻疹死亡病例及疫情嚴重性。

然而小甘迺迪近日也發表專欄文章，罕見為麻疹疫苗背書。他提到，在1960年代疫苗問世前，美國幾乎每名兒童都曾感染麻疹，1953年至1962年間的死亡率為1/1205。他表示，疫苗不僅可保護個體免受病毒侵害，也能促進社區免疫。

市民可以訪問最近的醫院或藥房進行疫苗接種。市府也提供疫苗搜尋服務，居民可依據保險選擇附近的流感和新冠疫苗接種點，官網為bit.ly/3F2hmtb。據官網，曼哈頓華埠的接種點為勿街(Mott St.)128號。