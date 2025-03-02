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曾盜駕地鐵 少年再竊MTA設備、員工證被捕

記者馬璿╱紐約報導
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今年1月涉嫌盜駕紐約地鐵R線列車的青少年之一，如今因竊取MTA設備再次被捕。(市警提供)
今年1月涉嫌盜駕紐約地鐵R線列車的青少年之一，如今因竊取MTA設備再次被捕。(市警提供)

今年1月涉嫌盜駕紐約地鐵R線列車的多名青少年之一，如今因竊取大都會運輸署(MTA)的設備再次被捕。對此，MTA官方回應稱目前已經就系統方面著手，除了將發出即時訊號通知工作人員外，也會加強駕駛艙門鎖的安全措施，避免類似情況再次發生。

警方表示，涉案的15歲青少年2月27日因盜竊無線電設備、鑰匙和員工證件於布朗士區被逮捕。該名青少年當時與另一人站在列車裡，身穿MTA工作人員橘色背心，並手持一大串鑰匙。

據悉，少年是在進入布朗士學校時因金屬探測器響起被發現，他隨即丟下背包並逃回家中，不久後便被警方逮捕。此外，他還涉嫌至少另外五起從MTA列車與在行駛中列車竊取財物的案件。警方消息人士也透露，該少年是年初盜駕R線列車並將過程拍下和發布在社群軟體上的被捕者之一。

市府法律部門也證實，這名未成年的嫌犯被控入室盜竊、魯莽危害罪、持有贓物罪及刑事毀壞罪，皆發生在2月18日至2月25日之間。目前該少年已被關押在少年拘留中心，將於3日(周一)在布朗士家庭法院過堂。

針對列車盜竊問題，MTA負責地鐵營運的市捷運局(NYC Transit)局長德克利奇洛(Demetrius Crichlow)也在董事會會議上指出，工程團隊已提出解決方法，並使用新系統，當未經授權的列車移動時將發出訊號，提醒塔台團隊、操作員或是調度員。此外他也表示，目前官方正在加強駕駛艙門鎖與額外加密鎖的安全措施，確保只有特定鑰匙的人才能進入。

MTA 布朗士 地鐵

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