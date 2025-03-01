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長島市1診所 要求患者出示公民身分證明 移民聯盟譴責

記者范航瑜／紐約報導
浮動醫院(The Floating Hospital)位於華人眾多的皇后區長島市(Long Island City)，日前開始要求患者提供社會安全卡等公民身分證明。(取自蘋果地圖)
浮動醫院(The Floating Hospital)位於華人眾多的皇后區長島市(Long Island City)，日前開始要求患者提供社會安全卡等公民身分證明。(取自蘋果地圖)

一家長期為無證客提供醫療服務的社區健康中心，近日開始要求患者出示公民身分證明，引發爭議。

浮動醫院(The Floating Hospital)位於華人眾多的皇后區長島市(Long Island City)，日前開始要求患者提供社會安全卡等公民身分證明，理由為川普政府的一項行政命令，但未具體說明是哪項政策。此消息來自「POLITICO」獲得的錄音內容，以及兩名知情的市議員，但均因議題敏感而要求匿名發言。

該政策本月初生效，與「公共衛生服務法」(Public Health Service Act)對社區健康中心的聯邦要求相牴觸。根據業界協會說法，像浮動醫院這類獲得聯邦補助的機構，應向所有患者提供基本醫療服務，無論其身分或支付能力如何。

聯邦衛生資源與服務管理局(Health Resources & Services Administration)數據顯示，浮動醫院每年獲得超過400萬元聯邦補助金，用於基層醫療服務。對於政策變動，浮動醫院發言人目前尚未回應。

紐約移民聯盟執行主任阿瓦爾德(Murad Awawdeh)批評：「醫療服務的普及不僅是道義責任，更關乎公共健康。排除特定群體將損害所有紐約人，並讓醫療機構與患者產生寒蟬效應。」

川普政府要求聯邦資助機構遵循其政治議程的影響已開始顯現，即使是民主黨據點的紐約醫療系統也出現了政策變動。布朗士一所醫學院近期從官網刪除了DEI多元化內容，曼哈頓部分醫院則調整了對跨性別青少年的性別肯認醫療服務。

目前尚不清楚其他社區健康中心是否會效仿浮動醫院的做法。據當地媒體報導，新墨西哥州一間醫療中心在川普上周簽署行政命令後，開始拒絕為非公民提供服務。該命令要求聯邦機構確保受資助計畫不向「不合格外國人」提供福利。不過，在民主黨籍參議員海恩瑞希(Martin Heinrich)介入後，該機構隨即撤回決定。

川普 民主黨 新墨西哥州

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