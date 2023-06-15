紐約霧霾 60%哮喘病例出現在貧困區

紐約受霧霾影響期間，低收入少數族裔聚居的社區，受影響最嚴重。(記者許君達／攝影)

紐約上周經歷了因加拿大山火造成的霧霾，空氣質量位列全球最差榜單，因空氣汙染 而導致的哮喘病例也猛增。統計數據顯示，在霧霾下，紐約市低收入 少數族裔聚居的社區，受影響最為嚴重。

根據市健康與心理衛生局(Department of Health and Mental Hygiene)公布的數據，從6日空氣質量下降到不健康水平開始，全市的急診人數激增，從到7日的一夜之間，就增加了一倍有餘。到10日為止，全市共有超過1000名急診病例與哮喘有關，比去年同期增長10%。

在患病者的區域分布上，曼哈頓北部、布朗士 區中南部、布碌崙(布魯克林)中部和洛克威(Rockway)地區，情況最嚴重。這些區域包含了大量低收入少數族裔社區。

數據顯示，全市十個就診者數量最多的郵政編碼區中，低於貧困線的人口占近30%，最高更達到37%；十個郵區中，非洲裔和西語裔居民占總人口過半，其中最高的達到96%。

據統計，在霧霾汙染期間，約有70%的哮喘相關就診病例出現在非洲裔或西語裔社區，60%的病例出現在貧困率高於全市平均水平的區域。布朗士聖巴納巴斯醫院(St. Barnabas Hospital)肺部和重症監護部主任莊大衛(David Chong)表示，環境對病患造成很大的壓力。

根據統計，對心肺有害的PM2.5細懸浮微粒被列為全球致死率排名第五，研究顯示，全美低收入居民比例較高的區域，PM2.5水平長期高於高收入社區；空氣汙染水平與超負荷工作、住宅空間分離和高交通量等不利因素疊加，導致少數族裔低收入社區早亡率較高的情況。