我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯準會暫停升息 房貸利率將持穩 卡債族短期不會減壓

出獄後每月須還受害者250元 荷姆斯：我付不起

紐約霧霾 60%哮喘病例出現在貧困區

記者許君達／紐約報導
紐約受霧霾影響期間，低收入少數族裔聚居的社區，受影響最嚴重。(記者許君達／攝影)
紐約受霧霾影響期間，低收入少數族裔聚居的社區，受影響最嚴重。(記者許君達／攝影)

紐約上周經歷了因加拿大山火造成的霧霾，空氣質量位列全球最差榜單，因空氣汙染而導致的哮喘病例也猛增。統計數據顯示，在霧霾下，紐約市低收入少數族裔聚居的社區，受影響最為嚴重。

根據市健康與心理衛生局(Department of Health and Mental Hygiene)公布的數據，從6日空氣質量下降到不健康水平開始，全市的急診人數激增，從到7日的一夜之間，就增加了一倍有餘。到10日為止，全市共有超過1000名急診病例與哮喘有關，比去年同期增長10%。

在患病者的區域分布上，曼哈頓北部、布朗士區中南部、布碌崙(布魯克林)中部和洛克威(Rockway)地區，情況最嚴重。這些區域包含了大量低收入少數族裔社區。

數據顯示，全市十個就診者數量最多的郵政編碼區中，低於貧困線的人口占近30%，最高更達到37%；十個郵區中，非洲裔和西語裔居民占總人口過半，其中最高的達到96%。

據統計，在霧霾汙染期間，約有70%的哮喘相關就診病例出現在非洲裔或西語裔社區，60%的病例出現在貧困率高於全市平均水平的區域。布朗士聖巴納巴斯醫院(St. Barnabas Hospital)肺部和重症監護部主任莊大衛(David Chong)表示，環境對病患造成很大的壓力。

根據統計，對心肺有害的PM2.5細懸浮微粒被列為全球致死率排名第五，研究顯示，全美低收入居民比例較高的區域，PM2.5水平長期高於高收入社區；空氣汙染水平與超負荷工作、住宅空間分離和高交通量等不利因素疊加，導致少數族裔低收入社區早亡率較高的情況。

低收入 布朗士 空氣汙染

上一則

紐約州紅藍卡持有者 每年可申請7300元補助

下一則

CHI基金會收購林世寶新作 紀念鄭曾明珠

延伸閱讀

美東黃埔官校、紐約大陳同鄉 周年餐會300人與會

美東黃埔官校、紐約大陳同鄉 周年餐會300人與會
MLB／紐約又有人抹油 大都會牛棚史密斯被趕出場

MLB／紐約又有人抹油 大都會牛棚史密斯被趕出場
紐約法拉盛公園飄大麻味 警察無法管…家長盼設「無大麻區」

紐約法拉盛公園飄大麻味 警察無法管…家長盼設「無大麻區」
曼哈頓華埠夜店酒牌申請 遭第三社委會否決

曼哈頓華埠夜店酒牌申請 遭第三社委會否決
紐約市警總局長西維爾閃辭 華社褒貶不一

紐約市警總局長西維爾閃辭 華社褒貶不一

熱門新聞

紐約連兩天淪全球空污最糟城市 霧霾籠罩宛如末日

2023-06-07 14:35
有消息指出，華裔醫生程志涉嫌性侵的受害者恐不止一人。（取自doximity網站）

紐約法拉盛華醫涉迷姦女病患還錄影 恐多人受害

2023-06-07 07:41
班森賀華裔高中男生在地鐵站遭三名少年攻擊和搶劫。(本報檔案照)

紐約15歲華裔高中生 地鐵內遭3非裔搶劫、木棍毆打

2023-06-09 13:15
氣象部門表示空氣可能在8日就有所好轉，但是建議民眾儘量待在室內，外出時須配戴口罩。(記者高雲兒／攝影)

紐約空氣明日好轉？氣象局：外出最好戴這種口罩

2023-06-07 15:28
Jimmy說，該超市的主要顧客為亞裔。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約華人區購物中心 非裔、白人少女光天化日結夥搶劫

2023-06-14 17:46
6日，自由女神像被包裹在土黃色的山火濃煙之中。(路透)

圖輯／山火影響 紐約如添黃色濾鏡 能見度極低

2023-06-07 09:40

超人氣

更多 >
可望取代偉哥…助勃凝膠無需處方可買到 塗抹15秒見效

可望取代偉哥…助勃凝膠無需處方可買到 塗抹15秒見效

密州男吃生蠔送命 專家：全美95%海鮮致死都因它

密州男吃生蠔送命 專家：全美95%海鮮致死都因它
買這六用品 一元店比好市多划算

買這六用品 一元店比好市多划算
快看世界／民調：美國人認為 身家220萬才算有錢人

快看世界／民調：美國人認為 身家220萬才算有錢人
66%美國人討厭「強索小費」 給的金額和頻率都減少了

66%美國人討厭「強索小費」 給的金額和頻率都減少了