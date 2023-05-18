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首位華裔女性 陳楊頌恩當選大頸學區董事

記者鄭怡嫣／紐約報導
陳楊頌恩成為長島大頸學區首位華裔女性董事。(陳楊頌恩提供)
陳楊頌恩成為長島大頸學區首位華裔女性董事。(陳楊頌恩提供)

長島大頸學區董事(Great Neck Public Schools Board of Education)選舉結果16日晚出爐，陳楊頌恩獲選(Joanne Chan)成為新董事成員，成為董事會的首位華裔女性。

大頸學區華人家庭聚居，學區董事由學區家長投票產生，負責並協助確立當地教育政策、監督學校管理、徵稅等事宜，每人任期三年。唯一華裔成員施駿(Jeff Shi)卸任後，陳楊頌恩以及張艾莉宣布參選，最終，陳楊頌恩以4011票勝於對手的2620票而當選。

另一位追求連任的董事主席Rebecca Sassouni，也以4008票對2686票戰勝挑戰者Niloufar Tabari。

在大頸居住20年、有充分公共教育事務經驗的陳楊頌恩在獲勝後表示，她的四個兒子都是大頸南高中(Great Neck South High School)的畢業生，此次投選董事，除為施駿接力，也期望支持孩子、公校教育並團結社會，為社區盡薄力。當前任務是為學區選聘新的學監，深信五位成員能夠合力物色到一位為孩子利益著想、亦能團結校區的領導。

她還說，很多地區面對文化戰爭，大頸社區當下亦有意見分歧，「將對話重回到共同點上」是最好的方法。無論想法和與不和，大家的共同目標均是支持孩子的教育，將做一個傾聽者，與鄰舍建立對話、為社區子孫後代留下更美好的學區。

此次大頸學區還包括預算投票，最終公校以及圖書館預算案均投票過關。大頸圖書館董事胡黎曼介紹，預算很關鍵，可以讓圖書館財務經理做好預算，規定每一部門的經費分配，董事會則起到監督作用，舉辦聽證會並確保錢能花在刀刃上；今年預算雖有提漲，但旨在保證好的運營與項目，也維持大頸這個好學區乃至學區的房價。

學區 預算 教育

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