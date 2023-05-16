議員呼籲貝賽華裔 參與公共事務

劉醇逸為貝賽發展感到欣慰，但是盼望華裔參與更多公共事務。(本報資料圖)

貝賽亞裔 人口近年來已經超過白人，成長於貝賽的州參議員劉醇逸對近來蓬勃的亞裔商業表示看好，但是更呼籲華裔 或華裔商家能更多參與公共事務，為社區發聲。貝賽商業改進區(Bayside Village BID)執行主任西萊特(Christine Silletti)則表示，歡迎大型商舖拉動就業，但認為貝賽基建不適合超大型商舖。

此前貝賽接連開設兩家大型華裔門店，劉醇逸稱這是個正面循環，「更多華裔搬過來，就吸引更多的華裔商業，進而吸引更多的華裔」。他稱，一個地區的人口會吸引相似人口，不過相比韓裔，華裔增長還是主力，「因為有更多中國人移民到此地」。

他回憶當初40年前剛來貝賽，貝爾大道上常有對亞裔敵對的白人幫派，「其中有一個叫優等民族的幫派，他們說我們不歡迎亞裔孩子」。然而現實與這句話恰恰相反：根據人口普查數據，2010年的貝賽約有47%的白人和37%的亞裔；而到了2020年，亞裔人口占到了41%，白人人口下降到38%，其他族裔仍是少數。

而今作為貝賽第11選區州參議員的劉醇逸稱貝賽在經濟上更加繁榮，且消費者有更多選擇。究其原因，主要有三方面：安全、教育 和交通。在安全方面，貝賽一直是很安全的地區，但相比50年前，「因商家和商業活動增多，犯罪率略有上升，但整體依然安全」。教育方面，作為州參議會的紐約市教育委員會主席，劉醇逸稱貝賽的26學區是全市最好學區之一。「其中貝賽高中有大量亞裔學生，學生申請的數量遠大於開放的席位」。再加上交通也很方便，劉醇逸稱這是一個適合「成立家庭」的地方。

貝賽商業改進區(Bayside Village BID)執行主任西萊特則表示因為貝賽是個宜居的地方，華裔才會搬來，華裔商舖才會如雨後春筍出現。但是相比大型商舖，她表示貝賽大部分的商舖都是小店，「這是由貝賽的布局和店面決定的，這裡不適合特別大型的商舖，我們沒有與之配套的基建」。但不論大小，她說都會帶動當地就業。

西萊特稱，近年來貝賽有很多活動促進商業，如6月4日的美食音樂節和9月24日的周日漫步，「你會看到各種各樣的企業參與其中，現在慢慢也有華裔商店參與。」

劉醇逸也表示將會持續支持華裔以及他選區的其他小商家，並正與法拉盛以及貝賽的商業改進區合作為商家帶來更多資金以及促銷計畫。

但他盼望亞裔能參與更多公眾事務，他表示，在當地商業組織、社區委員會以及警民會「出現的華裔面孔並不多，幾乎沒有」，他稱華裔的參與長期看來會有更加積極的作用。