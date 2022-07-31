紐約市高中抽籤報告 亞裔成最大輸家

Place NYC共同創辦人朱雅婷組織抗議示威遊行，在市教育局門前反對抽籤政策。（記者張心／攝影）

紐約市教育局 (DOE)最新統計數據顯示，亞裔 學生成高中抽籤錄取新規最大犧牲品；非洲裔和西語裔學生成最大贏家，約90%該族裔學生進入志願排名前五的學校，遠超出各族裔中機率排名倒數亞裔的70%；Place NYC和紐約市居民聯盟兩華人教育倡議團體對此表達強烈不滿，認為是市教育局的「精心設計」，要求改為往按成績錄取的方式，否則將同市府抗爭到底。

「一切都是設計好的」

市教育局日前公布數據，按照族裔分析今年高中錄取情況，其中亞裔申請秋季入學人數為1萬2082人，有70%獲得前五志願學校的錄取；非洲裔和西語裔進入排名前五比率，位列各族裔第一、第二，分別為90%和89%；白人為76%，排名第三；跨族裔(Multi-Racial)的學生以68%，排名最末。

Place NYC共同創辦人朱雅婷日前組織示威，反對抽籤政策。(本報檔案照)

此外，全市有5256名學生(占比7%)沒能錄取12個志願中的任何一個；大約12%的亞裔和白人學生，未能「中標」任何學校，相較非裔的3%和西語裔的4%高出不少。

「市教育局在種族數據上還算透明，但正如它展現的，亞裔學生受影響最大。」Place NYC共同創辦人朱雅婷表示，新的抽籤系統基於數學模型，今年2月市教育局就公開模擬測算，顯示抽籤可以提升非裔和西語裔的錄取概率，「一切都是設計好的，他們沒有掩飾動機，聲稱要推動低收入家庭學生進好學校，然而結果不僅對中產家庭不利，華裔低收入家庭也未能從中獲益。」

紐約市居民聯盟共同創始人臧東慧說，今年3月，20多名華人代表連同劉醇逸一起會見市教育總監班克斯(David Banks)，遊說近一小時要求阻止抽籤政策，但過了三周宣布依舊維持原樣，「7月20日又和華人代表開會時，班克斯說抽籤是白思豪政府遺留的產物，已來不及干預。這就是推卸責任。」臧東慧說，新政府有足夠的時間和權力進行糾正，但還是把抽籤政策擴大化到全市，稱「繼承白思豪政策」，「實際就是新政府的責任，千萬不要被他們欺騙。」

紐約市居民聯盟共同創始人臧東慧組織抗議示威遊行，在市教育局門前反對抽籤政策。(本報檔案照)

亞裔學生咎由自取？

對於市教育局公布的族裔報告，「走入紐約市高中」作者、家長意見領袖阿琳娜(Alina Adams)則認為，雖然亞裔「值得同情」，但出現這樣的結果，是因為亞裔都「押寶」好學校，不願意選擇不那麼好的學校，「我討厭因為亞裔的情況就以偏概全，抽籤系統把能做的都做到位了。」市教育局發言人布朗斯坦(Nicole Brownstein)也表示，出現這樣的結果是因為亞裔喜歡申請好學校，不得不和更多人競爭。

臧東慧直言這是「顛倒黑白」，認為成績好，當然要進好學校學習。「申請好的學校不是亞裔學生的錯誤，而是錄取系統有問題，硬把成績和學校不匹配的人拉在一起。」朱雅婷說，優等生將眼光和目標放在和自己匹配的學校上是無可厚非的，錯就錯在抽籤系統打亂學生和學校之間的平衡和匹配度，「長期下來不僅無法鼓勵學生進步，對好學校和進了好學校的次等生也不利。」

亞裔的抗爭不會停止

抽籤政策造成大批錄取結果不理想的亞裔家庭開始聯繫私立學校、特許學校亦或是天主教學校，全市高中委員會(Citywide Council on High Schools)成員克羅斯(Debbie Kross)說，她也接到很多家長來電計畫搬離紐約市。「我的親戚的兩個小孩，才上二年級和四年級，已經決定搬去長島。他們在皇后區的好學區，對當前的公校也很滿意，但是高中錄取帶來的不安和恐懼，逼著他們離開紐約市。」朱雅婷說。

「如果亞當斯不能兌現競選承諾，做最公平的市長，提升紐約市的教育質量，還是決定採取抽籤政策的話，我們一定會有更多示威遊行抗爭到底。」朱雅婷領導的Place NYC和臧東慧負責的紐約市居民聯盟，不久前分別於市教育局前進行大規模示威抗議，數百名華人家長和學生積極參與。

「我們希望能改回以往按照成績篩選的系統，如果鬥爭失敗，那只能研究透徹抽籤系統，幫助家長們拿到最容易錄取的抽籤號碼。」朱雅婷表示，目前市教育局對家長提出的「抽籤號碼決定學生的獲選順序」質疑，不置可否。家長們發現從0到3開始的號碼容易中籤，「今年很多華人家長不知道，吃了虧，明年要提早準備。」

臧東慧也建議今年錄取結果不理想的家庭，積極和所在地學區委員會、市議員、州議員、市教育局聯繫，要求給予解決辦法，「我認識有家長對錄取結果不滿意就一直鬧，鬧到開學當天，最後讓官方解決進入理想學校的案例，所以不到最後一刻千萬不要放棄。」

教育局報告網址：https://bit.ly/3vuCukq。