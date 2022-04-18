槍擊案後 亞當斯保證：紐約地鐵依然安全 承諾增加執勤人手

布魯克林地鐵槍案震驚全美。（市長辦公室提供）

紐約布魯克林(布碌崙)地鐵 槍案震驚全美，市長亞當斯 (Eric Adams)和市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)17日強調，紐約市 地鐵仍是安全的，地鐵犯罪數量已經降至疫情之前；他呼籲聯邦政府增加支援力量，並落實全國性的槍枝追蹤項目；他還說，社群媒體企業必須採取措施，找到那些在網上散布暴力言論的用戶。

亞當斯17日接受MSNBC採訪時表示，地鐵系統是紐約市的命脈，「我們已經採取措施，奠定了維護公共安全的基礎；警員應該無所不在，確保乘客看到警員們正在追捕那些暴力犯罪者。」

儘管亞當斯自競選時一直將打擊犯罪作為第一要務，但他上任三個半月以來，紐約市地鐵主要重罪數量比去年同期大增68%，搶劫案數量同比大增72%，重罪攻擊數量增長28%。

紐約市長亞當斯(左)和市警總局局長西維爾(右)表示，紐約市地鐵仍是安全的。(Getty Images)

不過亞當斯並未在意數據，而是將紐約市的現況和80、90年代以及其他城市相比；「我已經說過很多次，造成暴力犯罪的原因有很多，現在全國範圍內暴力犯罪都有所增加，這不是紅州或藍州獨有的問題，密西西比、肯塔基、路易斯安納，這些州是謀殺案發率最高的地方；紐約市80、90年代犯罪猖獗的時候，我也在紐約市，現在比那時候好得多。」

亞當斯再次呼籲聯邦政府支持打擊暴力犯罪，聯邦菸酒槍炮及爆裂物管理局(Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives)應該將紐約市的人手增加一倍，目前只有80人；亞當斯還說，政府應該大力打擊無序列號、可人為組裝的幽靈槍，並真正落實槍枝追蹤項目。

當被問到是否已在地鐵布置更多警力時，西維爾表示，地鐵系統自1月以來已經增加了巡邏人手，而且現在地鐵犯罪數量已經回落至疫情前的水平，「我們正在增加地鐵警力，同時也承認民眾需要看到警察在地鐵執勤，我們將努力確保落實這一點。」

西維爾還表示，地鐵槍擊嫌犯詹姆斯(Frank James)之所以自首，是警方本來就已經接近抓住他，「我們紐約市民非常厲害，耳目遍布，這是能夠快速拘捕嫌犯的關鍵。」此前警方公布，五名提供線索的民眾已經平分了5萬元懸賞金。

此外，亞當斯說，嫌犯詹姆斯在犯案前就曾在網路上發布言論，暗示會實施暴力行動；他表示，社群媒體必須找到這種談論暴力的用戶，並表示人工智能技術可以做到這一點，「現在仇恨在網路空間醞釀，做到這一點是企業的責任。」