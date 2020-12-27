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成效低！手機App通知接觸新冠病例 3個月僅獲報1400例

記者金春香／紐約報導
「COVID Alert NY」推出近3個月，使用率較低。（「COVID Alert NY」手機應用程序截圖）
「COVID Alert NY」推出近3個月，使用率較低。（「COVID Alert NY」手機應用程序截圖）

紐約州府10月1日宣布啟動「COVID Alert NY」手機應用程式（App)，用以通知新冠病毒接觸者，然而啟動後近3個月來，只1400例確診病例通過該程式通報，而從當日至今州內已新增超過40萬例確診病例，該程式通報僅占0.3%，發揮作用相當低。

州長葛謨(Andrew Cuomo)10月1日與新州州長墨菲(Phil Murphy)共同宣布啟動「COVID Alert NY」和「 COVID Alert NJ」，當時該應用程式已經在賓州和德拉瓦州施行，紐約和新州的加入能幫助四州民眾更方便使用，可獲知自己是否曾與感染者有過超過十分鐘的六呎距離內接觸。

該程序使用藍芽技術進行接觸感應，不會追蹤個人定位或GPS技術，也不會蒐集個人信息，使用完全匿名，一旦同樣使用App的人被測出新冠結果為陽性，那麼與其有過較近距離接觸的人會獲得通知。

但「紐約郵報」報導，過去三個月內，該程序被下載120萬次，僅占紐約1900萬人口的6%左右，且過去使用該程式上報檢測呈陽性者僅有1400人，之後1300名與這些人有過近距離接觸者收到通知。

然而與紐約州過去近三個月內新增超過40萬確診者的數字相比，1400人這一數字過低，僅占0.3%。

負責該計畫的Larry Schwartz表示，該程式只是州府追蹤工作的「附加工具」，並指出紐約州的病例追蹤率達到80%，是全國最成功的州府。

民眾仍可登錄https://coronavirus.health.ny.gov/covid-alert-ny下載該程式，下載後需要允許程序發送「Exposure Notifications」，這樣才能保證程式在監測到個人曾與確診者有超過10分鐘的六呎內距離接觸後，立刻向當事人發送通知；使用該程式者若得到陽性結果，州府病例追蹤專員會致電詢問是否願意匿名通知其「近距離接觸者」，以保證可能被傳染者及時隔離及接受檢測。

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