紐約市鼠患降23% 東村、布碌崙9區逆勢升

圖為一幢公寓內的捕鼠器。示意圖。(美聯社)

紐約市 鼠患問題呈現兩極化趨勢，根據市府311申訴資料，全市今年老鼠通報整體大減逾23%，但曼哈頓 東村所在的第三社區委員會通報量卻逆勢飆升37.6%，居全市之冠。

市府資料顯示，涵蓋東村、下東城、大橋區與部分華埠的第3社區委員會，今年1月1日至7月11日共接獲300件申訴，高於去年同期218件。同期全市總數則由1萬2017件降至9023件。

市衛生局(DSNY)發言人葛拉尼亞尼(Vincent Gragnani)指出，漲幅主要集中於第二大道、東5街及布魯姆街(Broome St)三處熱點，其中布魯姆街申訴較去年暴增400%，少數地址更是案例屢傳，「可能反映個別建築物內部管理不善」。

市衛生局分析，多數申訴來自10戶以上的大型住宅。由於此類建築目前暫不受新規強制要求使用防鼠垃圾桶，因此東村街頭仍常見黑色垃圾袋直接棄置路邊，與已全面使用新垃圾桶的地區形成對比。全市目前七成垃圾已納入密封管理，預計2031年前全面完成。東村所在轄區雖早於2022年被列為「滅鼠重點區」，通報數字卻不減反增。

全市整體降幅則相當顯著，市長曼達尼(Zohran Mamdani)至今未再任命新任「滅鼠沙皇」。市府資料顯示，58個社區委員會中僅9區逆勢上升，除東村外還包括布朗士金橋區增14%、布碌崙 貝瑞吉增8%、曼哈頓格林威治村增6.35%，以及布碌崙貝德福─史岱文森增5.79%。降幅最顯著的曼哈頓格拉梅西公園與莫瑞山地區，年減達54.75%；布碌崙、布朗士、皇后區多個社區委員會降幅也逾四成。

滅鼠公司Standard Pest Management總裁布倫(Gil Bloom)分析，如今鼠患情勢已遠不如疫情後高峰期，市府近來也將垃圾上路時間延後、清運提前，壓縮老鼠覓食時間。但對仍深陷鼠患的部分社區居民而言，苦日子似乎還沒到頭。「我覺得這根本是整個紐約市的通病，不管走在哪條街，這問題永遠都甩不掉」。