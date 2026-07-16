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紐約市鼠患降23% 東村、布碌崙9區逆勢升

記者馬璿／紐約報導
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圖為一幢公寓內的捕鼠器。示意圖。(美聯社)
圖為一幢公寓內的捕鼠器。示意圖。(美聯社)

紐約市鼠患問題呈現兩極化趨勢，根據市府311申訴資料，全市今年老鼠通報整體大減逾23%，但曼哈頓東村所在的第三社區委員會通報量卻逆勢飆升37.6%，居全市之冠。

市府資料顯示，涵蓋東村、下東城、大橋區與部分華埠的第3社區委員會，今年1月1日至7月11日共接獲300件申訴，高於去年同期218件。同期全市總數則由1萬2017件降至9023件。

市衛生局(DSNY)發言人葛拉尼亞尼(Vincent Gragnani)指出，漲幅主要集中於第二大道、東5街及布魯姆街(Broome St)三處熱點，其中布魯姆街申訴較去年暴增400%，少數地址更是案例屢傳，「可能反映個別建築物內部管理不善」。

市衛生局分析，多數申訴來自10戶以上的大型住宅。由於此類建築目前暫不受新規強制要求使用防鼠垃圾桶，因此東村街頭仍常見黑色垃圾袋直接棄置路邊，與已全面使用新垃圾桶的地區形成對比。全市目前七成垃圾已納入密封管理，預計2031年前全面完成。東村所在轄區雖早於2022年被列為「滅鼠重點區」，通報數字卻不減反增。

全市整體降幅則相當顯著，市長曼達尼(Zohran Mamdani)至今未再任命新任「滅鼠沙皇」。市府資料顯示，58個社區委員會中僅9區逆勢上升，除東村外還包括布朗士金橋區增14%、布碌崙貝瑞吉增8%、曼哈頓格林威治村增6.35%，以及布碌崙貝德福─史岱文森增5.79%。降幅最顯著的曼哈頓格拉梅西公園與莫瑞山地區，年減達54.75%；布碌崙、布朗士、皇后區多個社區委員會降幅也逾四成。

滅鼠公司Standard Pest Management總裁布倫(Gil Bloom)分析，如今鼠患情勢已遠不如疫情後高峰期，市府近來也將垃圾上路時間延後、清運提前，壓縮老鼠覓食時間。但對仍深陷鼠患的部分社區居民而言，苦日子似乎還沒到頭。「我覺得這根本是整個紐約市的通病，不管走在哪條街，這問題永遠都甩不掉」。

精華 FAQ

  • 根據市府311資料，全市今年1月1日至7月11日老鼠通報為9023件，較去年同期的1萬2017件大減逾23%，顯示整體鼠患壓力明顯下降。

  • 曼哈頓東村所在的第3社區委員會增幅最高，期間共接獲300件申訴，較去年同期218件增加37.6%，成為全市逆勢上升最明顯的地區。

  • 市府指出，問題多集中在大型住宅與特定熱點，如第二大道、東5街及布魯姆街；部分建築管理不善、垃圾未全面密封，讓老鼠仍能持續覓食。

布碌崙 紐約市 曼哈頓

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