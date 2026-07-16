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皇后區輕罪被捕5年增逾7成 法官籲增加人手

記者高雲兒／紐約報導
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皇后區刑事法院正面臨案件量激增與人力流失的雙重夾擊；圖為皇后區刑事法院。(本報檔...
皇后區刑事法院正面臨案件量激增與人力流失的雙重夾擊；圖為皇后區刑事法院。(本報檔案照)

皇后區刑事法院正面臨案件量激增與人力流失的雙重夾擊。統計顯示，2026年上半年待審案件較去年同期增加約500宗，增幅達5%；而過去五年間，因輕罪被捕的人數更飆升逾七成，法院整體負荷加大。監督法官諾維洛(Edwin Novillo)呼籲增設法官席次、審判庭及科技設備，以避免系統進一步失靈。

皇后區刑事法院監督法官諾維洛(Edwin Novillo)表示，龐大的案件量已成為法院當前最大挑戰。儘管近年提審時間縮短、老舊案件清理有所進展，整體需求仍持續壓迫現有資源。

紐約州法院行政辦公室統計，2026年上半年，皇后區刑事法院結案數年減約7%，而仍在審理中的案件則年增約500宗，增幅約5%。

程序效率上，法院處理被捕後首次提審的速度已提升：2024年被告從被捕到見法官平均耗時23小時45分鐘，至2025年底已縮短至21小時58分鐘。目前皇后區約87%的被告能在24小時內完成提審，較全市其他行政區平均高出約七個百分點。

皇后區刑事法院近年增設第二個刑事審判庭，並增加一名法官，使法院能安排更多審判與證據聽證，同時協助清理積案。數據顯示，2024年懸宕超過一年的案件多達220餘宗，至2026年2月已降至148宗，減少約33%，為2019年有紀錄以來最低。

而案件壓力攀升與被捕人數激增相關。紐約刑事司法局資料顯示，2020年皇后區僅1萬1643人因輕罪被捕至少一次，2025年已增至1萬9861人，五年間增加8218人，增幅逾七成。隨之而來的提審、證據聽證、認罪協商及審判程序，對法官、書記員、法庭空間及資訊系統均造成沉重負擔。

雪上加霜的是，法院雖增加一名法官，2026年初卻另有一名法官退休，新增人力幾近抵銷。

法院表示，未來必須擴充更多審判庭、法官席次及現代化科技設備，才能加快案件排期、資料處理及訴訟各方溝通。隨着被捕人數與待審案件雙雙上升，如何在保障被告與受害者程序權益的同時，提升案件處理速度，將是皇后區刑事法院未來數年最嚴峻的治理課題。

精華 FAQ

  • 法院同時承受案件量激增與人力流失兩大壓力，上半年待審案件約增500宗，輕罪被捕人數也大幅上升，令提審、聽證與審判流程全面吃緊。

  • 紐約刑事司法局資料顯示，2020年皇后區有1萬1643人因輕罪被捕至少一次，2025年增至1萬9861人，5年增加8218人，增幅逾7成。

  • 法院已增設第2個刑事審判庭並加1名法官，積案與提審效率都有改善，但隨著人數與案件續增，仍需更多法官席次、審判庭及現代化科技設備。

皇后區 紐約州

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