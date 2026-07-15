毒販在N線地鐵內 舉刀搶劫乘客
N線地鐵是南布碌崙(布魯克林)華人最經常乘坐的地鐵線路之一。14日上午，在華社以南不遠，當一列南行N線地鐵行駛到位於格雷夫森德(Gravesend)的86街站(86 Street Station)時，發生了一起毒販舉刀搶劫乘客的事件。
警方稱，14日早上7時剛過，一名毒販在86街地鐵站的南行N線地鐵上試圖向一名31歲的男乘客出售大麻。當這名男乘客拒絕後，這名毒犯向男乘客索取手機密碼，並從背包裡拿出一把灰色的砍刀威脅。
警方稱，這名身穿白襯衫，留著髮辮的嫌犯隨後逃離86街地鐵站。警方的初步報告顯示，這名嫌犯搶走了男乘客的手機。
目前尚未有人因為此案被捕。地鐵男乘客也沒有受傷。
根據紐約市警察局的數據，今年迄今已接獲1131起公共交通犯罪案件的報告，僅比2025年同期少8起。
警方呼籲這一事件的知情者或目擊者立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。
事件發生在南布碌崙常見的N線地鐵上，地點是位於格雷夫森德的86街站，當時列車正往南行駛，車廂內有乘客遭到威脅。 警方稱，嫌犯先向31歲男乘客兜售大麻，遭拒後便索取手機密碼，並從背包拿出一把灰色砍刀進行恐嚇，最後搶走對方手機。 這名男乘客沒有受傷，但嫌犯尚未被捕。警方已呼籲目擊者提供線索，並可透過止罪熱線、網站、簡訊、X平台或CS-NYC應用程式通報。
精華 FAQ
事件發生在南布碌崙常見的N線地鐵上，地點是位於格雷夫森德的86街站，當時列車正往南行駛，車廂內有乘客遭到威脅。
警方稱，嫌犯先向31歲男乘客兜售大麻，遭拒後便索取手機密碼，並從背包拿出一把灰色砍刀進行恐嚇，最後搶走對方手機。
這名男乘客沒有受傷，但嫌犯尚未被捕。警方已呼籲目擊者提供線索，並可透過止罪熱線、網站、簡訊、X平台或CS-NYC應用程式通報。
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