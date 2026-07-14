曼哈頓退伍軍人症增至59例 自來水可放心使用

紐約市衛生部門通報，曼哈頓上東城爆發的退伍軍人症感染數字已達59例，經排查，與樓宇的冷卻系統有關，自來水供水仍然安全。(記者許君達／攝影)

紐約市衛生局通報，發生在曼哈頓 上東城的退伍軍人症感染人員增至59例，其中15人在院治療、33人已出院、11人未住院，暫無人死亡。當局指出，本次疫情 與建築供水系統無關，居民可正常飲用和使用自來水以及空調系統。

本輪退伍軍人病菌感染最初報告於7月2日。根據已公開的資訊，現有的受影響範圍為曼哈頓10028、10128和10075三個郵編區，經過對180套冷卻系統的排查，發現共31棟建築的冷卻塔檢測呈陽性，這些建築現已全部完成了清潔和消毒。衛生部門表示，PCR檢測的局限性在於，陽性結果僅能證實致病菌曾經存在過，但無法立即判斷其是死是活，需要長達兩周的實驗室培養基檢測才能確認其活性。

退伍軍人症主要症狀與流感 類似，包括發燒、發冷、肌肉痠痛和咳嗽，部分患者也可能出現頭痛、疲勞、食慾不振、意識混亂或腹瀉等症狀。這種疾病由退伍軍人桿菌引發，該種致病菌通常在溫水中繁殖，人類吸入帶有細菌的水蒸氣或霧氣後可患病，但不具有人際傳染性。如果樓宇的循環系統清理不及時，便可能滋生退伍軍人菌。

衛生局表示，迄今尚無證據顯示曼哈頓本輪疫情爆發與建築物的供水系統有關，病菌僅存在於冷卻塔內的積水中。因此，住在受影響區域、甚至涉事樓宇中的居民，可正常使用自來水烹飪、洗滌、沐浴或飲用。

紐約市府將在13日晚6時透過Zoom召開在線市民大會，通報本輪退伍軍人症疫情的最新詳情，會議鏈接https://reurl.cc/xeZjGz。