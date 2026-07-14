紐約市警再掃蕩華埠非法攤販 商家：半小時就回流

曼哈頓華埠堅尼路不少商家對警方執法效力持懷疑態度，直言根本無法改變攤販現狀，是一場永無止境的貓捉老鼠遊戲。(記者唐典偉／攝影)

紐約市警(NYPD)12日對曼哈頓華埠 堅尼路(Canal Street)長期存在的仿冒品攤販展開最新一輪突擊執法。不過，華埠實體店面商家對警方突襲效力持懷疑態度，直言警方行動根本無法從根本上改變現狀，是一場永無止境的貓捉老鼠遊戲。

作為市警局整治「生活品質犯罪」(Quality-of-Life Crimes)行動的一環，大批警員於周日清空人行道上的攤位，並查扣大批涉嫌盜竊及仿冒的非法商品。部分盜竊貨品擺攤的地點，甚至距離被盜的原實體店家僅有幾步之遙。

據「紐約郵報」報導，行動中，警方將一箱箱來路不明的黑市商品陸續搬上在一旁等待的警用車輛運走。面對貨品被充公，許多非法擺攤者神色自若、顯得毫不在意，部分攤商則迅速逃離並在附近冷眼旁觀。但就在警方收隊僅30分鐘後，這些攤販就已全數返回原位，重新開張營業。

上月末，紐約市警就對華埠堅尼路的無證攤販展開過一輪大規模執法行動，並稱當地居民與民意代表對該區生活品質變差的投訴爆炸性增長。當地業者仍抱怨，攤販總在警察撤離後捲土重來，「他們有時甚至直接擋在我們店門口，叫他們移開還會跟我們起爭執」。

去年下半年，聯邦移民與海關執法局(ICE)曾兩次掃蕩堅尼路的仿冒品攤販，當場逮捕至少10名街頭非法攤商。此後，不少攤販將據點移至獲架街(Walker St)等堅尼路以南更為狹窄的路段，並在小路上安排掛有外州車牌的接應車輛，以便隨時藏匿貨品。

市交通局近來提出堅尼路(Canal Street)改造方案，原則為壓縮行車空間並為行人創造更多便利。不過，不少華人居民及社區人士指出，若僅拓寬人行道卻不加強執法，無異於「邀請」更多無證商販前來擺攤。