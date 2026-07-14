紐約州再發24張大麻牌照 引華人社區疑慮

去年，小頸一間鄰近PS221小學及MS67初中的持牌大麻店開業後，引發第26學區華人家長反對。(記者高雲兒／攝影)

紐約州 合法大麻 市場持續擴張。州大麻管制委員會(Cannabis Control Board)日前再批准24張成人用大麻相關牌照，使全州累計核發牌照增至2296張；目前已有約695家合法成人用大麻零售店投入營運。隨著更多持牌業者完成開業程序，合法店數持續增加，但店鋪選址、氣味、店外吸食及校園周邊安全等問題，也在皇后區及長島華人 社區引發疑慮。

•取得牌照 非立即可營業

根據紐約州大麻管理辦公室(Office of Cannabis Management，OCM)公布的資料，此次核准的24張牌照，包括15張成人用大麻種植牌照、6張加工牌照、2張一般零售牌照，以及1張有條件成人用大麻零售牌照。

州府統計顯示，目前累計核發的2296張成人用大麻牌照，涵蓋種植、加工、分銷、微型企業及零售等類別。其中包括270張種植牌照、247張分銷牌照、327張微型企業牌照、562張加工牌照、531張一般零售牌照，以及359張有條件成人用大麻零售牌照。

不過，取得牌照並不代表業者可立即營業。持牌人仍須完成店址、設施、地方通知及其他合規程序，並取得OCM批准後，才能開業。因此，州府核發的零售牌照數量，與目前實際營業的合法零售店數量並不相同。

OCM資料顯示，目前全州已有約695家合法成人用大麻零售店投入營運，分布於紐約市及州內多個地區。隨著更多已獲牌照業者完成場地及合規審查，全州合法零售市場仍有進一步擴大空間。

•醫療大麻法規 同步更新

除批准新牌照外，大麻管制委員會還採納醫療大麻法規修訂案。相關修訂此前已經過公眾意見徵詢，主要更新醫療大麻計畫的監管及行政規則。

紐約州於2021年通過「大麻管理與稅收法」(Marijuana Regulation and Taxation Act，MRTA)，允許21歲及以上成年人合法購買和持有一定數量的大麻，並建立由州大麻管制委員會及OCM管理的牌照、產品檢測和零售制度。

州府擴大持牌市場的主要理由之一，是以受監管、設有年齡限制且產品經過檢測的合法銷售渠道，取代無牌店鋪及地下市場。不過，隨著合法大麻店陸續進入人口密集商業區、學校周邊和住宅社區，部分居民對州府審批及開業後監管的疑慮也逐漸增加。

•華人社區 關注選址、監管

近期皇后區及長島多起大麻店爭議中，公開表達疑慮的主要包括華人居民、家長及商家。他們表示，爭議焦點不只是店鋪是否持牌，而是州府在批准大麻店進入商業區、學校周邊及住宅社區後，能否有效管理店外吸食、氣味、交通安全及街區秩序。

去年，小頸一間鄰近PS221小學及MS67初中的持牌大麻店開業後，也引發第26學區華人家長反對。家長質疑現行500呎距離規定及測量方式未能充分反映校園範圍和學生通學路線，並曾要求將大麻店與學校之間的距離提高至1000呎。

今年5月，皇后區法拉盛市中心一間持牌的成人用大麻店開業。由於店址位於羅斯福大道商業核心區，鄰近地鐵站、商家及宗教場所，部分華人居民及商家擔心顧客在店外吸食、氣味外溢，以及對家庭客群和營商環境造成影響。6月，在長島成功湖村(Village of Lake Success)，一項可能為納蘇郡首家成人用大麻店鋪路的分區提案，也遭到居民反對。

OCM則表示，民眾欲舉報不良健康反應、非法大麻活動或商業投訴，可透過OCM網站提交線上表格https://cannabis.ny.gov/report-an-incident。

今年5月，皇后區法拉盛市中心一間持牌的成人用大麻店開業。(記者高雲兒／攝影)