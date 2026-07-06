我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

周星馳「功夫女足」不畏中日交惡 邀佐藤健加盟

紐約市嚴打10家惡房東 最重將強制轉移所有權

門窗遭煙花震裂 布碌崙華人求償

記者胡聲橋／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
布碌崙班森賀劉女士家的大門被煙花爆炸震裂 。(黃啟旺提供)
布碌崙班森賀劉女士家的大門被煙花爆炸震裂 。(黃啟旺提供)

布碌崙(布魯克林)班森賀一家華人所住房屋門窗4日晚遭私放煙火震碎、震裂或損毀，周圍多戶居民的房屋也受嚴重影響。這戶華人家庭在社區人士的協助下報了警，並正在尋找處理辦法和相應的賠償。

家住班森賀19大道交貝瑞吉大道(Bay Riidge Ave.)附近的劉女士說，4日晚約9時，正在洗手間梳洗的劉女士突然聽到一聲巨響，聲音之大幾乎要震破她的耳膜。她和家人很快發現，所住房屋二樓的幾扇窗戶全都被震碎。他們走下樓，發現一樓的大門被震開，多扇窗戶全碎了。他們又來到車庫前，發現車庫門被震得凹進去了，家門前停放的一輛汽車的前車窗也被震裂。

布碌崙班森賀劉女士家門前停放汽車的車窗被震裂。(黃啟旺提供)
布碌崙班森賀劉女士家門前停放汽車的車窗被震裂。(黃啟旺提供)
布碌崙班森賀劉女士家的車庫門被煙花爆炸震得凹了進去 。(黃啟旺提供)
布碌崙班森賀劉女士家的車庫門被煙花爆炸震得凹了進去 。(黃啟旺提供)

劉女士說，她向施放煙火者大叫，要他們停止。其中一名肇事者看起來為不到30歲的男子。看到劉女士想用手機拍攝肇事者後，他還試圖搶奪她的手機，阻止她拍攝。劉女士說，這事讓她感到後怕，肇事者放煙花的地點離她家不足四公尺。所幸的是，家中10歲兒子和11歲女兒並未受傷。

據事發後趕到現場的社區人士黃啟旺說，他看到現場一片狼藉，他還看到了事發地點煙花的殘骸。劉女士稱，她後來發現，家中的屋頂等處以及鄰居的地下室都因此次爆炸受損。劉女士表示 ，她搬來三年間，每逢國慶節，就有外族裔鄰居在晚間放煙花，煙花經常落到他家和鄰居家的屋頂和後院，但他們未就此事和釋放煙花者溝通過。

她說，4日晚事故發生後，他們很快撥打了911電話，鄰居也報了警，但遲無警員抵達現場。劉女士的母親隨後聯繫了社區人士黃啟旺和州眾議會第49選區領導人謝曉瓊。謝曉瓊接到求助者的電話後，立即將現場圖片發給了轄管當地的市警62分局局長，並告知對方事態緊急。市警62分局長表示將立即派警員到現場。劉女士說，接近5日凌晨0時，在她報警四次後，警方才趕到現場。

劉女士稱，因為保險公司5日不上班，她會在6日聯繫保險公司，以評估此次煙火爆炸事件對其造成的具體損失情況。

布碌崙班森賀劉女士家的大門被煙花爆炸震裂 。(黃啟旺提供)
布碌崙班森賀劉女士家的大門被煙花爆炸震裂 。(黃啟旺提供)

布碌崙班森賀劉女士家的車庫門被煙花爆炸震得凹了進去 。(黃啟旺提供)
布碌崙班森賀劉女士家的車庫門被煙花爆炸震得凹了進去 。(黃啟旺提供)

布碌崙班森賀劉女士家門前停放汽車的車窗被震裂。(黃啟旺提供)
布碌崙班森賀劉女士家門前停放汽車的車窗被震裂。(黃啟旺提供)

精華 FAQ

  • 劉女士家中二樓多扇窗戶被震碎，一樓大門被震開，車庫門凹陷，停在門前的汽車前車窗也遭震裂，屋頂與鄰居地下室同樣受損。

  • 劉女士先向施放煙火者喝止，並與鄰居多次撥打911報警，還透過社區人士催促警方。她表示在報警四次後，接近5日凌晨0時警方才抵達。

  • 劉女士表示，因保險公司5日沒有上班，她將在6日聯繫保險公司，先評估這次煙火爆炸造成的實際損失，再進一步尋求相應賠償。

布碌崙 布魯克林 華人

上一則

紐約生存手冊╱充氣泳池蓄水深度逾24吋 須申請許可

下一則

新州通勤票價全面調漲3% 頻誤點惹怨
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

37萬全新LEXUS貼膜時被撞…掉價7萬 店家：要告就告

37萬全新LEXUS貼膜時被撞…掉價7萬 店家：要告就告
平安歡度國慶 布碌崙將嚴打私放煙花

平安歡度國慶 布碌崙將嚴打私放煙花
布碌崙華男疑因口角重傷長者 警追緝

布碌崙華男疑因口角重傷長者 警追緝
上海男子競選樓組長 被當眾宣讀犯罪紀錄 氣得當場報警

上海男子競選樓組長 被當眾宣讀犯罪紀錄 氣得當場報警

熱門新聞

因以反共為名詐騙超過10億元而被裁定九項罪名成立的前中國商人郭文貴，被判處30年監禁。（路透）

以反共為名詐騙超10億 郭文貴獲刑30年

2026-06-29 18:24
紐約法拉盛成人日照中心密集，數十家日照中心白卡支付涵蓋當地逾九成的老人，引來聯邦關注。照片與新聞事件無關。（路透）

翻了4倍… 白卡補助暴增 紐約成人日照中心遭調查

2026-07-03 05:15
何女士表示，兒子於2024年下半年隨她來美，最初就讀於法拉盛高中，因此事件兒子頭部遭重創，出現粉碎性骨折，事發後一直需要治療。(受訪者提供)

紐約華人少年被朋友騙出門 遭圍毆搶劫腦重傷

2026-06-30 20:32

發錢拉客、靠白卡牟利…紐約「成人日托」監管不足亂象多

2026-07-03 07:24
在刺刀峽谷連日下暴雨後，戶外探險群有人表示登山會有風險。(鄭太太提供)

返鄉探親意外死亡 紐約華男家屬控警方、組織者交代不清

2026-07-03 15:32
「熱浪穹頂」(heat dome)本周席捲紐約地區，氣溫將飆升至華氏90度以上。圖為一名汗流浹背的男子抬頭望著火辣的太陽。(美聯社)

「熱浪穹頂」襲紐約 體感恐達110℉「最好待在室內」

2026-06-29 15:41

超人氣

更多 >
華人夫婦返中養老 物價低又便利 卻因1事打退堂鼓

華人夫婦返中養老 物價低又便利 卻因1事打退堂鼓
世界盃／被拒絕握手 巴拉圭門將用球砸姆巴佩…賽後致歉

世界盃／被拒絕握手 巴拉圭門將用球砸姆巴佩…賽後致歉
男立遺囑房產留給妻兒 85歲婆婆爭產 被查出一事輸了

男立遺囑房產留給妻兒 85歲婆婆爭產 被查出一事輸了
內馬爾結束世界盃之旅 當場落淚 本屆出場37分鐘

內馬爾結束世界盃之旅 當場落淚 本屆出場37分鐘
「外遇1次罰200萬元」泰勒絲傳要求凱爾西簽40頁婚前協議

「外遇1次罰200萬元」泰勒絲傳要求凱爾西簽40頁婚前協議