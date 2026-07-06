門窗遭煙花震裂 布碌崙華人求償

布碌崙班森賀劉女士家的大門被煙花爆炸震裂 。(黃啟旺提供)

布碌崙 (布魯克林 )班森賀一家華人 所住房屋門窗4日晚遭私放煙火震碎、震裂或損毀，周圍多戶居民的房屋也受嚴重影響。這戶華人家庭在社區人士的協助下報了警，並正在尋找處理辦法和相應的賠償。

家住班森賀19大道交貝瑞吉大道(Bay Riidge Ave.)附近的劉女士說，4日晚約9時，正在洗手間梳洗的劉女士突然聽到一聲巨響，聲音之大幾乎要震破她的耳膜。她和家人很快發現，所住房屋二樓的幾扇窗戶全都被震碎。他們走下樓，發現一樓的大門被震開，多扇窗戶全碎了。他們又來到車庫前，發現車庫門被震得凹進去了，家門前停放的一輛汽車的前車窗也被震裂。 布碌崙班森賀劉女士家門前停放汽車的車窗被震裂。(黃啟旺提供) 布碌崙班森賀劉女士家的車庫門被煙花爆炸震得凹了進去 。(黃啟旺提供)

劉女士說，她向施放煙火者大叫，要他們停止。其中一名肇事者看起來為不到30歲的男子。看到劉女士想用手機拍攝肇事者後，他還試圖搶奪她的手機，阻止她拍攝。劉女士說，這事讓她感到後怕，肇事者放煙花的地點離她家不足四公尺。所幸的是，家中10歲兒子和11歲女兒並未受傷。

據事發後趕到現場的社區人士黃啟旺說，他看到現場一片狼藉，他還看到了事發地點煙花的殘骸。劉女士稱，她後來發現，家中的屋頂等處以及鄰居的地下室都因此次爆炸受損。劉女士表示 ，她搬來三年間，每逢國慶節，就有外族裔鄰居在晚間放煙花，煙花經常落到他家和鄰居家的屋頂和後院，但他們未就此事和釋放煙花者溝通過。

她說，4日晚事故發生後，他們很快撥打了911電話，鄰居也報了警，但遲無警員抵達現場。劉女士的母親隨後聯繫了社區人士黃啟旺和州眾議會第49選區領導人謝曉瓊。謝曉瓊接到求助者的電話後，立即將現場圖片發給了轄管當地的市警62分局局長，並告知對方事態緊急。市警62分局長表示將立即派警員到現場。劉女士說，接近5日凌晨0時，在她報警四次後，警方才趕到現場。

劉女士稱，因為保險公司5日不上班，她會在6日聯繫保險公司，以評估此次煙火爆炸事件對其造成的具體損失情況。

布碌崙班森賀劉女士家的大門被煙花爆炸震裂 。(黃啟旺提供)

布碌崙班森賀劉女士家的車庫門被煙花爆炸震得凹了進去 。(黃啟旺提供)

布碌崙班森賀劉女士家門前停放汽車的車窗被震裂。(黃啟旺提供)