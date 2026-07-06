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皇后區59歲婦遭割喉亡 30歲女兒涉案逃

記者戴慈慧／紐約報導
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命案發生於皇后區南歐松公園128街近自由大道一處住宅。警方表示，59歲婦人疑遭3...
命案發生於皇后區南歐松公園128街近自由大道一處住宅。警方表示，59歲婦人疑遭30歲女兒持刀殺害，案件仍在調查中。（取自Google Maps）

皇后區南歐松公園(South Ozone Park)4日國慶日下午發生一起家庭悲劇。一名59歲婦人在住家內遭利器割傷頸部及肩膀，警方趕抵現場時已死亡。警方表示，涉嫌行凶的是死者30歲女兒，犯案後徒步逃離現場，目前仍在追緝中。

紐約市警局表示，警方於4日下午約3時30分接獲911報案，前往皇后區128街近Liberty Avenue的一處住宅，發現59歲婦人倒臥屋內，頸部及肩膀有多處刀傷，救護人員到場後確認她已當場死亡。

根據警方初步調查，涉嫌犯案的是死者30歲女兒。警方表示，嫌犯犯案後徒步逃逸，截至目前尚未落網。警方未公布其姓名，也尚未說明犯案動機。

「紐約郵報」引述執法消息人士報導，死者的另一名女兒當天下午返家時，發現母親倒臥血泊中，隨即報警求助。警方其後封鎖現場，由鑑識人員蒐證，並調閱附近監視器畫面，以釐清案發經過。

警方公布的嫌犯特徵顯示，她最後一次被目擊時身穿紅色背心、藍色瑜伽褲及白色球鞋。警方呼籲，任何掌握嫌犯行蹤或相關資訊的民眾，可透過止罪熱線(Crime Stoppers)提供線索，協助警方將嫌犯緝捕到案。

根據紐約市警局統計，這起案件是轄區106分局今年發生的首宗凶殺案。警方表示，本案仍在持續調查中，犯案原因及案發經過仍有待進一步釐清。

精華 FAQ

  • 案件發生在國慶日下午約3時30分，地點是皇后區南歐松公園128街近Liberty Avenue的一處住宅內。警方接獲911報案後趕抵現場，發現59歲婦人倒臥屋內。

  • 警方初步調查指出，涉嫌行凶的是死者30歲的女兒。她在犯案後徒步逃離現場，目前仍未落網，警方也未公布其姓名，正持續追查行蹤。

  • 警方已封鎖現場蒐證，並調閱附近監視器畫面，同時呼籲民眾透過止罪熱線提供線索。至於犯案動機、完整經過與嫌犯下落，仍待進一步調查。

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