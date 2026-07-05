紐約康尼島國慶夜驚傳槍擊 8人中槍 含4孩童

國慶夜康尼島發生大規模槍擊案，八人中槍，包括四名兒童。(截自Google Maps)

在眾多民眾歡慶國慶日的同時，紐約布魯克林(布碌崙)康尼島 (Coney Island)4日晚間發生槍擊 案，導致包括4名孩童在內的8人受傷。警方接報後趕往現場，甚至將年幼的受害者直接抱在懷中奔跑送醫。

市警察局長蒂池(Jessica S. Tisch)表示，4日晚10時35分，在靠近衝浪大道(Surf Avenue)、位於西31街2929號的海濱公寓(Seapark Apartments)前，一名身分不明的黑衣男子，戴著黑色滑雪面罩，走到前院圍欄邊，向院子一群進行家庭燒烤聚會的人連開多槍，隨後沿著西30街向南朝衝浪大道方向逃竄。

目前沒有跡象表明槍擊事件發生前，燒烤聚會上曾發生過爭吵或衝突。

槍擊案發生地距離海濱步道不遠，而原本預定在晚上9時45分施放煙火。

共有8人中槍受傷，包括四名成人和四名兒童。一名六歲男童腹部中槍，一名七歲男童雙腿中槍，一名12歲男童腿部中槍，還有一名14歲男童大腿中彈受傷。此外，一名21歲女子胸部中彈，一名25歲女子腿部中彈，一名33歲男子胸部中彈，還有一名37歲男子肩部中彈。急救人員將8人緊急送醫。

胸部中彈的21歲女子傷勢嚴重，有生命危險，其他傷者情況穩定。

蒂池表示，上周在同一街區發生了一起與幫派有關的凶殺案，警方正在調查這兩起事件是否有關。警方在現場查獲一把裝有加長彈匣的槍支，以及至少十枚彈殼。此案尚未有人被捕。

市長曼達尼(Zohran Mamdani)在記者會上表示：「我們的城市絕不容忍這種暴力行為。我們絕不姑息，並將動用一切手段進行打擊。」

現場錄像顯示，多名警員在大街上奮力奔跑，手中緊緊抱著年幼的受害者以爭取醫療救援時間。

附近轉角的一名雜貨店員工接受紐約郵報訪問時表示，「我看到監視器畫面的時候，警察正抱著小孩子在跑」，他補充道，「警察說他們在樹下找到了一個裝有槍枝的書包。老實說我很害怕。既然有這麼多人中彈，我想槍手可能不止一個人」。

目前尚不清楚槍手人數及開槍動機，但當地居民表示，該街區一直以來治安並不平靜。