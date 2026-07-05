我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

盤查少年爆槍戰 紐約警員中彈 防彈背心救一命

不甩高溫高油價 7220萬人趁國慶連假出遊

紐約康尼島國慶夜驚傳槍擊 8人中槍 含4孩童

記者胡聲橋、世界新聞網／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國慶夜康尼島發生大規模槍擊案，八人中槍，包括四名兒童。(截自Google Map...
國慶夜康尼島發生大規模槍擊案，八人中槍，包括四名兒童。(截自Google Maps)

在眾多民眾歡慶國慶日的同時，紐約布魯克林(布碌崙)康尼島(Coney Island)4日晚間發生槍擊案，導致包括4名孩童在內的8人受傷。警方接報後趕往現場，甚至將年幼的受害者直接抱在懷中奔跑送醫。

市警察局長蒂池(Jessica S. Tisch)表示，4日晚10時35分，在靠近衝浪大道(Surf Avenue)、位於西31街2929號的海濱公寓(Seapark Apartments)前，一名身分不明的黑衣男子，戴著黑色滑雪面罩，走到前院圍欄邊，向院子一群進行家庭燒烤聚會的人連開多槍，隨後沿著西30街向南朝衝浪大道方向逃竄。

目前沒有跡象表明槍擊事件發生前，燒烤聚會上曾發生過爭吵或衝突。

槍擊案發生地距離海濱步道不遠，而原本預定在晚上9時45分施放煙火。

共有8人中槍受傷，包括四名成人和四名兒童。一名六歲男童腹部中槍，一名七歲男童雙腿中槍，一名12歲男童腿部中槍，還有一名14歲男童大腿中彈受傷。此外，一名21歲女子胸部中彈，一名25歲女子腿部中彈，一名33歲男子胸部中彈，還有一名37歲男子肩部中彈。急救人員將8人緊急送醫。

胸部中彈的21歲女子傷勢嚴重，有生命危險，其他傷者情況穩定。

蒂池表示，上周在同一街區發生了一起與幫派有關的凶殺案，警方正在調查這兩起事件是否有關。警方在現場查獲一把裝有加長彈匣的槍支，以及至少十枚彈殼。此案尚未有人被捕。

市長曼達尼(Zohran Mamdani)在記者會上表示：「我們的城市絕不容忍這種暴力行為。我們絕不姑息，並將動用一切手段進行打擊。」

現場錄像顯示，多名警員在大街上奮力奔跑，手中緊緊抱著年幼的受害者以爭取醫療救援時間。

附近轉角的一名雜貨店員工接受紐約郵報訪問時表示，「我看到監視器畫面的時候，警察正抱著小孩子在跑」，他補充道，「警察說他們在樹下找到了一個裝有槍枝的書包。老實說我很害怕。既然有這麼多人中彈，我想槍手可能不止一個人」。

目前尚不清楚槍手人數及開槍動機，但當地居民表示，該街區一直以來治安並不平靜。

精華 FAQ

  • 案件發生於紐約布魯克林康尼島，時間約為4日晚間10時35分，地點在Surf Ave.附近的西30街2930號，距離海濱步道不遠。

  • 受害者年齡介於6歲至37歲，共有8人中槍，其中包括4名孩童。警方表示，7人傷勢穩定，但一名21歲女性情況危急。

  • 警方與大批警力封鎖現場，並從樹下找到裝有槍枝的書包；目擊者稱看到警察抱著孩子奔跑，推測槍手可能不只一人。

康尼島 槍擊

上一則

盤查持槍少年爆槍戰 紐約警員背部中彈 防彈背心救一命
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

芝加哥爆大規模槍擊案 歹徒開車掃射釀13傷後逃逸

芝加哥爆大規模槍擊案 歹徒開車掃射釀13傷後逃逸
菲律賓驚傳校園槍擊3死5傷 學生急躲桌下畫面曝 2未成年槍手落網

菲律賓驚傳校園槍擊3死5傷 學生急躲桌下畫面曝 2未成年槍手落網
紐約皇后區檢方掃蕩兩起幫派暴力案 27人被控 涉多起槍擊

紐約皇后區檢方掃蕩兩起幫派暴力案 27人被控 涉多起槍擊
加州住宅區圖書館槍擊案 2死1傷 1嫌落網

加州住宅區圖書館槍擊案 2死1傷 1嫌落網

熱門新聞

因以反共為名詐騙超過10億元而被裁定九項罪名成立的前中國商人郭文貴，被判處30年監禁。（路透）

以反共為名詐騙超10億 郭文貴獲刑30年

2026-06-29 18:24
紐約法拉盛成人日照中心密集，數十家日照中心白卡支付涵蓋當地逾九成的老人，引來聯邦關注。照片與新聞事件無關。（路透）

翻了4倍… 白卡補助暴增 紐約成人日照中心遭調查

2026-07-03 05:15
何女士表示，兒子於2024年下半年隨她來美，最初就讀於法拉盛高中，因此事件兒子頭部遭重創，出現粉碎性骨折，事發後一直需要治療。(受訪者提供)

紐約華人少年被朋友騙出門 遭圍毆搶劫腦重傷

2026-06-30 20:32

發錢拉客、靠白卡牟利…紐約「成人日托」監管不足亂象多

2026-07-03 07:24
在刺刀峽谷連日下暴雨後，戶外探險群有人表示登山會有風險。(鄭太太提供)

返鄉探親意外死亡 紐約華男家屬控警方、組織者交代不清

2026-07-03 15:32
「熱浪穹頂」(heat dome)本周席捲紐約地區，氣溫將飆升至華氏90度以上。圖為一名汗流浹背的男子抬頭望著火辣的太陽。(美聯社)

「熱浪穹頂」襲紐約 體感恐達110℉「最好待在室內」

2026-06-29 15:41

超人氣

更多 >
世界盃／中國女球迷在電梯巧遇C羅 抱了3次還「掐一把確認不是夢」

世界盃／中國女球迷在電梯巧遇C羅 抱了3次還「掐一把確認不是夢」
年薪20萬代價 多華人工程師身心失衡 被迫請醫療長假

年薪20萬代價 多華人工程師身心失衡 被迫請醫療長假
BLACKPINK Lisa整成蒜頭鼻？粉絲熱議：特色全失

BLACKPINK Lisa整成蒜頭鼻？粉絲熱議：特色全失
林志玲、言承旭情纏16年未果 蔡康永開畫展 昔日戀人罕「再見同框」

林志玲、言承旭情纏16年未果 蔡康永開畫展 昔日戀人罕「再見同框」
世界盃／被拒絕握手 巴拉圭門將用球砸姆巴佩…賽後致歉

世界盃／被拒絕握手 巴拉圭門將用球砸姆巴佩…賽後致歉