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泰勒絲婚禮全程保密 紐約麥迪遜廣場花園加強清理遊民？

編譯馬雯婷／綜合報導
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據傳，流行樂天后泰勒絲(Taylor Swift)與美式足球明星凱爾西(Trav...
據傳，流行樂天后泰勒絲(Taylor Swift)與美式足球明星凱爾西(Travis Kelce)即將在紐約麥迪遜廣場花園完婚。(路透)

據TMZ報導，流行樂天后泰勒絲(Taylor Swift)與美式足球明星凱爾西(Travis Kelce)即將舉行的婚禮，讓曼哈頓麥迪遜廣場花園(Madison Square Garden)成為外界關注焦點，紐約市相關單位也同步留意周邊狀況，包括街頭無家可歸者議題。

據一名熟悉情況的紐約市官員向TMZ透露，市遊民服務局(Department of Homeless Services)將於7月2日至7月4日在MSG與賓州車站(Penn Station)一帶增派人手，投入較平時更多的外展工作人員巡查與協助。

消息指出，此次人力加強的主要原因並非為婚禮活動「清場」，而是因應預期出現的極端高溫天氣。氣象預報顯示，紐約氣溫可能升至華氏90度以上，局部甚至接近100度，存在健康風險。

賓州車站走廊一帶長期為紐約市無家可歸者較為集中的區域之一，官員特別關注中午至晚間約8時的時段，因為這段時間不僅是氣溫最高峰，也正逢MSG周邊活動較為頻繁之際。

據悉，約有200組、每組兩人的外展團隊將在全市範圍內行動，其中重點區域集中於MSG周邊街區。這些人員的主要任務，是向無家可歸者提示「紅色高溫警報」(Code Red)的危險，並勸導其前往收容所或避暑中心。

若當事人拒絕配合，外展人員無權強制驅離，只能持續提供資源與選項，例如建議前往鄰近的賓州車站等室內空間以躲避高溫。

另一方面，報導也指出，泰勒絲與凱爾西的婚禮疑似以高度保密方式進行，麥迪遜廣場花園內部據稱已被改造成童話風格場景，包含大型白色樓梯與城堡布置等設計。

此外，外界亦傳出該活動涉及客製婚禮菜單、場館周邊可能的安全人員部署、員工手機使用限制，以及附帶保密協議(NDA)的邀請安排，使整體活動呈現高度保密狀態。不過相關細節多來自報導與傳聞，尚未全部獲得官方證實。

精華 FAQ

  • 根據報導，市府加派遊民服務局人員主要是因應7月初的極端高溫，提醒街頭無家可歸者注意紅色警報，並勸導前往收容所或避暑中心。

  • 消息指出並非為婚禮活動清場，而是天氣風險所致。外展人員沒有強制驅離權，只能持續提供資源，建議前往室內避暑。

  • 報導稱婚禮疑似採高度保密方式進行，場館內部被布置成童話風格，外界也傳出有客製菜單、安保部署、手機限制與NDA邀請等安排。

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