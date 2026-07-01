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涉偷13封匯票郵件非法獲利逾2.5萬 布碌崙郵政員工被捕

記者胡聲橋╱紐約報導
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布碌崙一名郵政員工從郵件中竊取數萬元租金匯票，將錢款挪為己用。(谷歌街景)
布碌崙一名郵政員工從郵件中竊取數萬元租金匯票，將錢款挪為己用。(谷歌街景)

布碌崙(布魯克林)一家美國郵政局(USPS)工作人員涉利用職務之便，從郵件中竊取租金匯票，然後與兩名同夥合作，提取現金或將錢款存入自己銀行賬戶，共非法獲利數萬元，導致租戶面臨被驅逐的風險，或者不得不再次支付房租。布碌崙地區檢察官辦公室29日指控兩名嫌犯犯有重大盜竊罪、非法持有偽造文書罪、輕微盜竊罪和陰謀罪，第三名嫌犯尚未落網。

檢察官稱，30歲的阿斯托利亞(Astoria)居民格雷厄姆(Bianca Graham)濫用其在布碌崙公園坡(Borough Park)布萊斯伯恩郵局(Blythebourne Post Office)工作的機會，在分揀和派送郵件的過程中，涉嫌盜竊寄給物業管理公司的信封，這些信封內裝有租戶寄出的用於支付房租的匯票。

起訴書顯示，2024年8月24日，格雷厄姆給她的另一名同夥發短信說，「我想我找到突破口了」；「我只拿了一張，是匯票」。從2024年8月至2025年8月間，嫌犯共盜竊了13名受害者的租金匯票，共計非法獲利超過2萬5100元。

調查發現，被告涉嫌通過竄改匯票的方法來盜竊錢財。他們或者刪除原收款人姓名，將其替換為36歲的同夥坎貝爾(Sean Campbell)或其他人的姓名；或者在原收款人姓名旁加上坎貝爾的姓名。坎貝爾和另一名同夥隨後在布碌崙各郵局兌現這些被竄改的匯票，或存入銀行帳戶。

嫌犯盜竊郵件的行為後來遭人舉報，郵政監察員與布碌崙地區檢察官辦公室合作，獲得了對格雷厄姆手機的搜查令，才終止了嫌犯盜竊租金匯票的行為。

根據法庭文件，2025年10月，當警方和美國郵政局的調查人員與格雷厄姆對質時，她起初否認參與了這起詐騙案，但後來承認了，並聲稱自己是在脅迫下參與的。格雷厄姆和坎貝爾被勒令於8月26日再次出庭。

精華 FAQ

  • 檢方指稱，郵政員工在分揀與派送郵件時偷走租金匯票，再與同夥竄改收款人姓名，之後到郵局兌現或存入銀行帳戶。

  • 受害租戶的房租被截走，可能面臨被驅逐風險，或不得不再次支付房租，等於同一筆租金可能被重複索取。

  • 布碌崙地檢已起訴兩名嫌犯，包括重大盜竊、偽造文書、輕微盜竊與陰謀等罪名，另有一名同夥尚未落網。

郵政 布碌崙 租金

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