長島高速路巴士撞數車翻覆 釀2死近20傷

長島高速公路29日深夜發生重大車禍。示意圖，非涉事車輛。（路透資料照）

紐約市皇后區長島 高速公路(Long Island Expressway，LIE)29日深夜發生重大車禍，一輛西行遊覽巴士接連撞上多輛汽車後翻覆，衝越中央分隔帶滑入對向車道，再撞擊其他車輛，造成巴士司機及一名乘客死亡，另有近20人受傷，其中三人傷勢危急。

事故導致長島高速雙向封閉數小時，30日上午通勤交通嚴重受阻。

紐約市警表示，事故發生於29日晚間約11時40分，地點位於皇后區馬斯佩(Maspeth)、Greenpoint Avenue附近的長島高速西向車道。

初步調查顯示，涉事車輛先與兩輛汽車相撞，隨後撞上中央分隔帶並失控翻覆，滑入東向車道，再撞上另外兩輛汽車，形成涉及五輛車的大型事故。

警方表示，巴士司機及一名乘客當場傷重不治；另有三人傷勢危急、兩人重傷，其餘約15人受輕傷，多數為乘客，傷者已分送多家醫院接受治療。

根據ABC 7報導，車當時載運的是剛抵達甘迺迪國際機場(JFK)的皇家約旦航空(Royal Jordanian)機組員，正前往下榻旅館途中。

長島高速靠近16號出口Greenpoint Avenue路段雙向交通一度全面中斷，造成夜間及30日上午通勤時段嚴重塞車，通往中城隧道(Midtown Tunnel)的車流亦受到影響，直到上午約9時30分才全面恢復通車。

截至目前，警方尚未公布死者身分，事故原因仍在調查，包括是否涉及機械故障、駕駛因素或其他外部原因，仍待進一步釐清。