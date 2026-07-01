我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃曉明羨慕周杰倫娶到「天使」 網酸：你也有過

速食不再平價 美國麥當勞10年漲100%

華人高中生來美不到1年 法拉盛台球店遭圍毆搶劫

記者高雲兒╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
何女士兒子頭部遭重創，出現粉碎性骨折，事發後一直需要治療。(受訪者提供)
何女士兒子頭部遭重創，出現粉碎性骨折，事發後一直需要治療。(受訪者提供)

「我以為他只是跟同學出去玩、練英文，怎麼也想不到，孩子會被打成這樣。」6月30日，法拉盛一起華人少年遭圍毆搶劫案在皇后區高等法院開庭。受害人母親何女士庭後表示，兒子2024年下半年才隨她來美，原本是帶著對新生活和新學校的期待抵達紐約，卻在來美不到一年後，疑遭昔日同學約出門，隨後遭多人圍毆搶劫，腦部重創，至今仍在治療，生活難以自理。何女士說，她希望涉案者被繩之以法，也希望這起事件能給其他新移民家庭和華人家長警示，留意孩子交友與外出安全。

何女士表示，兒子於2024年下半年隨她來美，最初就讀於法拉盛高中。自己當初帶孩子來美，是希望他能接受更好的教育。但抵達紐約後，她逐漸感到孩子在法拉盛的學校及周邊環境並不理想，擔心他接觸複雜的社交圈，後來便將兒子轉至曼哈頓一所高中。案發時，她的兒子已經離開法拉盛高中。

何女士說，2025年4月10日下午約3時，兩名女孩約兒子外出。她表示，因為其中一名女孩曾是兒子的同學，家人一開始沒有太多防備，以為只是同齡人約出去玩。

何女士轉述兒子的遭遇稱，兒子之後被帶到法拉盛一間台球社，並進入地下室。她說，兩名女孩隨後離開，接著多名男子出現，圍毆兒子並搶走財物。兒子當時身上有現金，所穿衣服、褲子價值逾千元，另有奢侈品項鍊、手表等，均在案發過程中被搶走；衣服、褲子也被扒走。

「他剛來美國，什麼都不懂，人也單純。」何女士說，兒子平時並非惹事之人，卻遭多人圍攻。兒子身高約1米78，體格並不瘦弱，但面對多人襲擊和疑似棍棒攻擊，根本無法抵擋。她說，孩子頭部遭重創，出現粉碎性骨折，事發後一直需要治療，至今仍常常頭痛，生活受到嚴重影響。

•團夥作案 刑期可能約5年

法院文件顯示，該案涉及多項暴力重罪指控，包括謀殺未遂、團夥攻擊、搶劫及武器相關罪名。何女士表示，開庭後，她與皇后區檢察官辦公室助理檢察官交流得知，目前已有兩名涉案男孩落網，兩人均未滿18歲，且目前已不上學。檢方正持續推進案件，相關指控仍有待法院審理確認。

根據法院文件，檢方指控涉案者以危險工具攻擊何女士兒子，造成嚴重身體傷害，並在案發過程中強行取走其個人物品。刑事案卷中的警方陳述顯示，警方調取案發地點內外監控；受害人其後觀看視頻，辨認出其中一名男子為多次擊打其臉部並取走財物的人，另有其他男子也被指涉案。

何女士轉述稱，檢方正設法讓被告承擔刑責，可能爭取約五年刑期。不過，由於被告年齡及經濟情況等因素，受害家庭未必能獲得實際賠償。

•母盼案件警示新移民家庭

「孩子被打成這樣，東西被搶走，後面治療、照顧、精神上的痛苦，誰來負責？」何女士說，比起被搶走的財物，她更痛心的是兒子的身體和人生被改變。

何女士也希望這起案件提醒新移民家庭，尤其要留意孩子在學校及社交圈接觸的人。她說，很多剛來美國的華人孩子希望融入同學圈，家長也希望孩子多交朋友、多練英文，但在不了解環境時，仍應多問清楚「跟誰出去、去哪裡、幾點回來」。

何女士表示，兒子於2024年下半年隨她來美，最初就讀於法拉盛高中。(受訪者提供)
何女士表示，兒子於2024年下半年隨她來美，最初就讀於法拉盛高中。(受訪者提供)

精華 FAQ

  • 受害者是一名華人少年，2024年下半年才隨母親來美，就讀過法拉盛高中，案發時已轉學到曼哈頓一所高中。

  • 母親稱，兩名女孩先約兒子外出，之後把他帶到法拉盛一間台球社地下室，隨即多名男子出現圍毆並搶走財物。

  • 家屬希望涉案者依法受罰並重視孩子安全；檢方則持續蒐證追訴，案件涉及重罪，部分被告已被捕並未滿18歲。

法拉盛 華人

上一則

創作於冥想之間 楊黎明抽象畫個展 曼哈頓免費開放

下一則

市府1258億預算取消市警增員 議長、警察工會齊批
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

送娃返中讀半年幼兒園 加州媽：與美比像兩個世界

送娃返中讀半年幼兒園 加州媽：與美比像兩個世界
法拉盛華男偷走前老闆亡女骨灰罈 勒索8000元

法拉盛華男偷走前老闆亡女骨灰罈 勒索8000元
紐約市4男連環搶 法拉盛北方大道店鋪也遭劫

紐約市4男連環搶 法拉盛北方大道店鋪也遭劫
紐約皇后區檢方掃蕩兩起幫派暴力案 27人被控 涉多起槍擊

紐約皇后區檢方掃蕩兩起幫派暴力案 27人被控 涉多起槍擊

熱門新聞

因以反共為名詐騙超過10億元而被裁定九項罪名成立的前中國商人郭文貴，被判處30年監禁。（路透）

以反共為名詐騙超10億 郭文貴獲刑30年

2026-06-29 18:24
前市長亞當斯核心親信卡隆(右)被控與其胞弟及華人酒店主朱延泊(Yan Po Zhu, 左)共謀，惡意利用紐約市的移民危機操縱市府合同，以此牟取巨額個人私利。(圖片來自東區法院)

亞當斯前幕僚長涉賄遭FBI逮捕 2華人酒店業者同落網

2026-06-24 12:50
紐約市今年第一季地鐵逃票相關逮捕達3188人，為一年來單季最高，該數據也令競選期間承諾淡化低階違規執法的曼達尼(中)遭到批評。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約地鐵Q1逃票已逮捕3188人 曼達尼政策反挨批

2026-06-27 20:00
「熱浪穹頂」(heat dome)本周席捲紐約地區，氣溫將飆升至華氏90度以上。圖為一名汗流浹背的男子抬頭望著火辣的太陽。(美聯社)

「熱浪穹頂」襲紐約 體感恐達110℉「最好待在室內」

2026-06-29 15:41
客機飛越格陵蘭島時，窗外的直射陽光非常刺眼。(記者胡聲橋╱攝影)

乘客拒關遮光窗 搭機禮儀掀網路論戰

2026-06-23 16:43
何女士表示，兒子於2024年下半年隨她來美，最初就讀於法拉盛高中，因此事件兒子頭部遭重創，出現粉碎性骨折，事發後一直需要治療。(受訪者提供)

紐約華人少年被朋友騙出門 遭圍毆搶劫腦重傷

2026-06-30 20:32

超人氣

更多 >
美最高法院維持出生公民權 川普「恭喜」習近平獲勝

美最高法院維持出生公民權 川普「恭喜」習近平獲勝
恒大集團創辦人許家印19億倫敦豪宅 遭遊民占據

恒大集團創辦人許家印19億倫敦豪宅 遭遊民占據
以為只是感冒..台裔核科學家返工一天驟逝

以為只是感冒..台裔核科學家返工一天驟逝
為何Nvidia沒有白吃的午餐？前員工揭黃仁勳「節儉」心法

為何Nvidia沒有白吃的午餐？前員工揭黃仁勳「節儉」心法
研究：這種血型 罹2型糖尿病風險高約3成

研究：這種血型 罹2型糖尿病風險高約3成