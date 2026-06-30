紐約市4男連環搶 法拉盛北方大道店鋪也遭劫

紐約市警正追緝涉嫌在全市連環商業搶劫的四名男子。(市警局提供)

紐約市警正追緝四名涉嫌涉及全市連環商業搶劫案的男子，案件在13日至26日間接連發生，橫跨布碌崙 (布魯克林)與皇后區 多個分局轄區，包括63、69、83、102、106及109分局，其中一起發生在華人商業密集的法拉盛 北方大道。

根據市警局，四名嫌犯多以小組形式犯案，通常在夜間、深夜或清晨進入商業店鋪，部分案件中亮出槍械或假裝持槍，威脅店員交出現金或商品，得手後徒步逃離。七起案件中，多數無人受傷，但部分受害人遭遇恐嚇，法拉盛一案更曾發生肢體衝突。

根據警方資料，第一起案件發生於13日晚10時，四名嫌犯進入布碌崙N大道5908號一處商業場所，持槍威脅一名38歲女子交錢，搶走約2000元後逃離。20日凌晨3時25分，四人又進入Wyckoff大道894號商店，向58歲女店員索錢，搶走約162元。

22日中午，嫌犯再度試圖進入N大道5908號同一商業場所，但未能成功，沒有搶走財物。翌日清晨5時許，三名嫌犯進入Flatlands大道9209號商店，亮槍要求22歲受害人交出商品，但未得手後逃離。

與華人社區最相關的一案發生於23日晚11時37分，地點為皇后區法拉盛北方大道141-43號。警方表示，四名嫌犯進入該商業場所後假裝持有槍械，要求一名42歲女受害人交出金錢，雙方隨後發生肢體衝突。嫌犯最終搶走約1500元、一台iPad及一個錢包後徒步逃離。

另外兩起案件發生在皇后區自由大道一帶。

警方形容，涉案男子均為膚色較深男性，相關影像取自部分案件現場監控。市警呼籲知情者撥打止罪熱線(800)577-TIPS，或透過X平台@NYPDTips提供線索，所有來電保密。