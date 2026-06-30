入侵殺屋主盜信用卡 曼哈頓鴛鴦房霸判囚終身
紐約州高等法院日前宣布裁決，判處犯有二級謀殺罪的被告阿爾斯頓(Kensly Alston)20年至終身監禁。阿爾斯頓及其女友提哈達(Halley Tejada)被控2024年3月在曼哈頓下城基普灣(Kips Bay)非法進入並霸居一間公寓，然後將剛回到家中的房主殺害。提哈達已於去年被宣判，刑期同為20年至終身監禁。
檢方指出，兩人雖然簽署了認罪協議，但一直拒絕透露更多作案詳情。根據法庭文件中依據第三方證據所提供之證據的拼湊可得知，被害屋主維特爾斯(Nadia Vitels)2024年3月12日中午回到基普灣公寓內，當時阿爾斯頓和提哈達均在公寓內。大約三小時後，兩人離開公寓到附近買菸，然後使用維特爾斯的信用卡在目標百貨(Target)購買了一個大行李箱，隨後用鑰匙開門回到公寓內。
當日晚些時候，阿爾斯頓和提哈達再次戴著藍色手套離開公寓樓，攜帶兩個行李箱、衛生紙和一個購物袋打開維特爾斯駕駛的凌志車(Lexus)離開，駛往賓州方向。兩天後，維特爾斯的家人發現聯繫不到她，前往公寓察看，結果發現維特爾斯的遺體被裝在帆布袋內藏在衣櫃中。經法醫檢驗，維特爾斯在被裝袋時，尚未完全停止呼吸。
阿爾斯頓和提哈達共在賓州逃亡九天，期間用維特爾斯的信用卡多次購買衣物、PS5遊戲主機、AirPods以及一枚鑽戒。他們於2024年3月22日被捕。提哈達2025年12月17日承認犯有一項二級謀殺罪，今年4月被判刑，阿爾斯頓則在今年5月1日承認犯有相同罪名，6月底被判刑。
兩人被控在2024年3月非法闖入基普灣公寓並霸占住處，當屋主返家後將其殺害，案件最終以二級謀殺罪認定，法院對阿爾斯頓判刑20年至終身監禁。 檢方指出，屋主返家時兩人已在屋內，數小時後外出購買大行李箱再回公寓，之後帶著箱子與雜物離開；兩天後家屬發現遺體被裝入帆布袋藏在衣櫃內。 兩人逃往賓州約九天，期間多次使用被害屋主的信用卡購買衣物、PS5、AirPods與鑽戒等物品，並於2024年3月22日遭警方逮捕歸案。
精華 FAQ
兩人被控在2024年3月非法闖入基普灣公寓並霸占住處，當屋主返家後將其殺害，案件最終以二級謀殺罪認定，法院對阿爾斯頓判刑20年至終身監禁。
檢方指出，屋主返家時兩人已在屋內，數小時後外出購買大行李箱再回公寓，之後帶著箱子與雜物離開；兩天後家屬發現遺體被裝入帆布袋藏在衣櫃內。
兩人逃往賓州約九天，期間多次使用被害屋主的信用卡購買衣物、PS5、AirPods與鑽戒等物品，並於2024年3月22日遭警方逮捕歸案。
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