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史島少女圍毆案 「華人遇襲應報警」影片引社區關切

記者馬璿／紐約報導
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去年11月一名疑為華裔的女子在史泰登島新港巷遭三名未成年少女毆打，影片近日在網路...
去年11月一名疑為華裔的女子在史泰登島新港巷遭三名未成年少女毆打，影片近日在網路上再次引發討論。圖為事件發生的海蘭大道交新港巷。(取自谷歌街景圖)

AI摘要

文章摘要整理：

史泰登島一段少女圍毆疑似華裔女子的影片再度瘋傳，三名未成年涉案者已被捕並交由家事法庭處理，華人社區憂心治安與仇恨犯罪。

一段去年11月發生在紐約市史泰登島(Staten Island)的街頭圍毆影片，近日再度在社群媒體上廣泛流傳，引發當地華人社區強烈關切。影片中，一名疑為華裔的女子在人行道上遭三名青少年無故潑水與攻擊，但由於涉事少年皆未成年，當局未公開任何加害者身分。

據警方表示，事件發生在2025年11月史泰登島中區的新港巷(New Dorp Lane)靠近海藍大道(Hylan Boulevard)路段。影片中可見三名少女尾隨一名身穿羽絨衣、牛仔褲的受害女子，起初女子試圖無視該團夥前行，但一名少女隨即持水瓶向她後腦噴水，另一人對著她的臉部倒水。其後一名長髮灰衣少女突然衝向受害者開始揮拳毆打，並拉扯其頭髮將對方摔倒在地，期間其他涉案者也對其頭部拳打腳踢，受害者以雙臂護頭，幾乎毫無還手之力。

警方接獲報案後逮捕兩名14歲、一名12歲共三名涉事少女。由於三人均為未成年，案件移送家事法庭(Family Court)審理，案情及涉案者身分均未公開。

影片上傳至臉書社團「史泰登島睦鄰」(Staten Island Neighbors)後，迅速在其他社群平台擴散。新港巷近年來吸引不少華人商家進駐，那裡逐漸成為當地新興的華人聚集商圈。

影片在臉書引發逾千則留言。有網友指出，現場顯然有人目擊並錄影，卻無人上前阻止或報警；也有人批評，當時馬路上車輛往來，卻無人停車查看。部分網友認為此案性質屬仇恨犯罪，並質疑民選官員的失職。

史泰登島華人協會會長戴日基表示，他已看過影片，將向轄區紐約市警察局第122分局反映。他說明，案件發生在現任局長、華裔警監阮俊傑(Captain Bailey Goon)上任之前，但相信局長會對此關注。

戴日基也呼籲島上華人若不幸成為罪案受害者，無論如何都應向警方報案。他表示，不諳英語的受害者可直接與他聯繫，電話：(917)330-2972。

精華 FAQ

  • 因為去年拍下的街頭圍毆影片近日在社群媒體再度廣泛流傳，畫面明顯且衝擊性強，讓史泰登島華人社區重新關切當地治安與受害者安全。

  • 警方表示已逮捕兩名十四歲與一名十二歲的少女，因三人皆未成年，案件移送家事法庭審理，相關案情與身分都未對外公開。

  • 不少網友質疑旁觀者未阻止或報警，並懷疑屬仇恨犯罪；華人協會會長則呼籲受害者務必報警，並提供不諳英語者聯絡協助。

華人 史泰登島 紐約市

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