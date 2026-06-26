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布碌崙22幫派分子 涉26槍案被控176罪

記者顏潔恩／紐約報導
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布碌崙地區檢察官蔣沙樂(中)與州長霍楚(左一)25日宣布破獲一起幫派暴力案件。(...
布碌崙地區檢察官蔣沙樂(中)與州長霍楚(左一)25日宣布破獲一起幫派暴力案件。(視頻截圖)

AI摘要

文章摘要整理：

布碌崙檢方聯同州長宣布起訴22名幫派成員，指其涉26起槍案與176項罪名；當局並強調打擊幽靈槍與暴力犯罪成效。

布碌崙(布魯克林)地區檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)與州長霍楚(Kathy Hochul)25日宣布對22名涉嫌幫派成員提起訴訟，罪名包括持有武器、謀殺、企圖謀殺及相關罪名；這批人為「Folk Nation」旗下兩個分支「Renegade Goons」與「Double Ohs」成員，涉嫌造成至少26起槍擊事件，造成23人受傷、其中一人身亡。

根據起訴書，被告們的犯罪行動自2022年10月持續至今，範圍據點位於布朗斯維爾(Brownsville)、皇冠高地(Crown Heights)、弗萊布許(Flatbush)等社區；他們所來自的這兩個幫派分支，曾在社群媒體上公開結盟，後來便通過一連串的暴力和報復行動鞏固聯盟。

2022年10月31日，Folk Nation一名成員Jamel Nicholson在羊頭灣遭槍殺，導致後面引發的一系列暴力報復事件，同伴Gabriel Modeste在曼哈頓聯合廣場的Regal電影院附近向敵對幫派59 Brims的成員開槍。

被起訴的22個嫌犯最年幼者僅17歲，最長則為26歲，其中有九名嫌犯為20歲以下的青少年，所有人在起訴書中共累計176項罪名，其中多起重大事件被列為共謀犯罪。

蔣莎樂指出，本案是其辦公室破獲的最大一起暴力案件之一，歸功於紐約市警與辦公室調查人員的高度配合，「真正推動槍枝暴力的，其實只是極少數的年輕人，而每當我們成功瓦解這些犯罪團體、將這些案件偵破並起訴，我們的社區就會變得更安全」。

蔣莎樂也藉此機會向大眾總結布碌崙區當前的公共安全情況，他指2025年是布碌崙有史以來最安全的一年，令人欣慰的是，2026年的良好勢頭仍在持續中，且整個上半年以來表現得比去年同期更好，謀殺、槍殺犯罪率都有明顯下降。

霍楚則提到打擊幽靈槍的重要性，她認為除傳統槍枝外，市面上出現愈來愈多的幽靈槍也造成了社會不安，「原因就在於他們沒有序號、無法追蹤來源，甚至有人可以利用一台3D列印機，直接在自家桌子上製造」。

她也表示州府願意投入真正的資源來支持地方檢察官，「只要能協助他們擴充人力、提供先進科技及必要設備，他們便能與警方更有效合作，真正提升打擊犯罪的能力」。

精華 FAQ

  • 本案共起訴22名涉嫌幫派成員，年紀最小17歲、最大26歲，其中有9人未滿20歲。檢方指他們涉及持槍、謀殺、企圖謀殺及其他相關罪名。

  • 起訴書指這批人與至少26起槍擊事件有關，造成23人受傷、其中1人死亡。部分重大事件被列為共謀犯罪，顯示其暴力行動具組織性。

  • 霍楚特別強調打擊幽靈槍的重要性，指出這類槍枝沒有序號、難以追蹤，甚至可用3D列印製造。她並表示州府將提供資源協助檢方與警方合作。

布碌崙 霍楚 槍擊

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