涉收賄助運毒 紐約市亞裔前警員判監90個月

前紐約市警(NYPD)警員阮姓男子(Andrew Nguyen)因在任職期間收受賄賂、協助販毒組織運送毒品並持槍護送，22日在曼哈頓聯邦法院被判處90個月監禁。(取自起訴書)

前紐約市 警(NYPD)警員阮姓男子(Andrew Nguyen)因在任職期間收受賄賂、協助販毒組織運送毒品並持槍護送，近日在曼哈頓聯邦法院被判處90個月監禁，另須接受三年監督釋放；檢方表示，阮利用警員身分，收受逾3萬元賄款，並將市警證件、停車牌及配槍用於協助販毒活動，嚴重背棄公眾信任。

紐約南區聯邦檢察官克萊頓(Jay Clayton)表示，41歲、來自紐約州 哈里曼(Harriman)的阮，先前已於今年1月29日在聯邦法官託雷斯(Analisa Torres)面前認罪，承認合謀索取及收受賄賂、合謀分銷毒品，以及在販毒合謀中持有槍械等罪名。託雷斯於22日作出量刑。

克萊頓在聲明中指出，阮一再濫用公眾對警員職位的信任，收取數萬元賄款，以協助一名販毒組織首腦，包括運送多公斤危險毒品、提供武裝保護，並使用市警警車及裝備，安排並記錄一次虛假的截車和查扣行動。他表示，阮的行為危害了其曾宣誓保護的社區，「腐敗在世界上最偉大的警隊中沒有容身之處」。

根據起訴書、認罪協議及庭上陳述，阮約在2020年至2023年11月期間、仍為市警警員時，多次利用職務身分向一名涉案人索取並收受賄款，以協助其經營販毒組織。檢方指，阮曾為對方運送毒品，包括約八公斤可卡因；運毒時攜帶槍械，其中包括其市警授權的非值勤配槍，並攜帶市警證件及市警停車牌，計畫在遭其他警員截查時用以規避逮捕，或在發生暴力時保護對方。

檢方表示，阮總計從該涉案人處收受超過3萬元賄款，並另曾索取數萬元賄款。起訴材料還指，他被控曾駕車載涉案人前往毒品交易會面，查詢其他毒販在市警資料庫中的資料並提供給對方，甚至曾提出可收錢逮捕特定毒販。

此外，檢方稱，阮曾收取報酬，使用市警車輛對此涉案人進行未經授權的截車，假裝查扣毒品及販毒收益，事後並向市警提交虛假報告，以協助對方避免償還與販毒有關的債務。起訴書還指，他還曾表示願意收錢假借逮捕行動綁架兩名欠款毒販，並曾合謀以未經授權截車方式搶劫一名運送毒資的人員，但相關計畫未實施。

2023年11月至12月間，執法人員進行臥底行動，阮收取5000元後，運送他以為是五公斤可卡因的物品；實際上該批「毒品」為假毒品，來源是一名臥底執法人員。

阮於去年11月被捕。執法人員當時依搜查令搜查其住處，並在明顯位置發現多把槍械及彈藥，包括一把裝有空尖彈的Glock 19手槍、兩把AR-15樣式步槍、一把短管步槍、一個裝有60發子彈的高容量彈鼓、多個裝有彈藥的AR-15樣式彈匣，以及其它大量彈藥。

前紐約市警(NYPD)警員阮姓男子(Andrew Nguyen)因在任職期間收受賄賂、協助販毒組織運送毒品並持槍護送，22日在曼哈頓聯邦法院被判處90個月監禁。(取自起訴書)

前紐約市警(NYPD)警員阮姓男子(Andrew Nguyen)因在任職期間收受賄賂、協助販毒組織運送毒品並持槍護送，22日在曼哈頓聯邦法院被判處90個月監禁。(取自起訴書)

前紐約市警(NYPD)警員阮姓男子(Andrew Nguyen)因在任職期間收受賄賂、協助販毒組織運送毒品並持槍護送，22日在曼哈頓聯邦法院被判處90個月監禁。(X / @NYPDTransit)