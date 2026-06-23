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法拉盛華男偷走前老闆亡女骨灰罈 勒索8000元

記者鄭怡嫣／紐約報導
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皇后區法拉盛的一名30歲華人男子，涉嫌闖入前老闆住處，偷走裝有其已故女兒骨灰的骨...
皇后區法拉盛的一名30歲華人男子，涉嫌闖入前老闆住處，偷走裝有其已故女兒骨灰的骨灰罈，並要求對方支付7000至8000元才願歸還，否則將倒掉骨灰。(示意圖，與本案無關，美聯社)

皇后區法拉盛的一名30歲華人男子，涉嫌闖入前老闆住處，偷走裝有其已故女兒骨灰的骨灰罈，並要求對方支付7000至8000元才願歸還，否則將倒掉骨灰；該男子被捕後目前面臨入室竊盜、非法侵入、竊盜、收受贓物及勒索竊盜等多項重罪指控，保釋金維持5萬元現金。

根據法院紀錄，被告為住在法拉盛195街的陳諾(Nuo Chen，音譯)。近日在賓州蒙哥馬利郡法院舉行的保釋金覆核聽證會上，法官歐尼爾(Steven T. O’Neill)維持下級法院先前裁定，將陳的保釋金定為5萬元現金。

法院紀錄顯示，陳目前尚未繳納保釋金，仍被羈押在蒙哥馬利郡監獄中，等待在地區法院法官穆特(Thomas P. Murt)面前舉行初步聽證。法官並下令，作為保釋條件之一，陳不得與受害人有任何接觸。

刑事起訴書指出，案件發生於本月12日。當天，上莫蘭鎮(Upper Moreland Township)警方接報後，前往該鎮Willow Grove地區一處住宅，處理一起竊盜案。受害女子告訴警方，陳進入她家中，偷走一只裝有她女兒骨灰的骨灰罈。

警探達維多(Michael T. Davido)表示，住宅監視畫面拍到當日下午約4時36分，陳試圖進屋，而後出現在屋內，帶著一個深色盒子離開。受害人確認，該深色盒子就是裝有女兒骨灰的骨灰罈，估值約2000元。

警方稱，陳當天稍晚向受害人承認自己拿走骨灰，並要求她支付7000至8000元才願意歸還。起訴書指出，陳還威脅受害人，若她報警，他就會把骨灰倒掉，或永遠不歸還骨灰罈，並逃回紐約，使她「再也見不到女兒」。

受害人向警方表示，陳先前曾在她位於巴克斯郡本薩勒姆(Bensalem)的一家美甲店工作。法院文件顯示，陳後來因對顧客「行為異常」，受害人認為他不宜繼續受雇，雙方原本涉及店務或所有權的安排也無法繼續。警方稱，陳之後仍多次到店內生事。

調查顯示，案發當日早些時候，陳曾到該美甲店，要求與受害人討論他聲稱對方欠他的款項。雙方爭執後，陳據稱威脅要「砸毀店裡的東西」，並推了受害人。受害人隨即報警，警方到場後命令陳離開。

受害人另告訴警方，陳過去兩個月曾兩次在她家中留宿，她懷疑陳在此期間拿走了她的住家及汽車鑰匙，當她要求歸還時，陳拒絕交還。

警方詢問陳時，他表示自己認為受害人欠他錢，並稱只是想解決問題。陳承認用鑰匙進入住處，但聲稱鑰匙是受害人給他的；他也承認拿走骨灰罈。起訴書引述陳的說法稱，他因當天早些時候與受害人發生爭執，一時「考慮不周」，才拿走骨灰罈。警方表示，陳還承認拆下住宅內一台攝影機，並將其丟進桶中。

精華 FAQ

  • 他被指闖入前雇主住處，偷走裝有對方已故女兒骨灰的骨灰罈，並以歸還為條件索討七千至八千元，還以倒掉骨灰相威脅，因此遭多項重罪起訴。

  • 法院維持下級法院裁定，將保釋金定為五萬元現金。陳目前尚未繳保釋金，仍被羈押在蒙哥馬利郡監獄，並被命令不得與受害人接觸。

  • 監視畫面拍到他進屋並帶著深色盒子離開，受害人確認那就是骨灰罈。陳也承認拿走骨灰罈、用鑰匙進屋，並拆下攝影機丟進桶中。

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