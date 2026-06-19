時報廣場傳槍聲 1人被捕 無人受傷
曼哈頓時報廣場18日下午3時38分發生槍擊案，導致交通暫時中斷。警方已逮捕一名嫌疑人，暫無人員傷亡報告。
目擊者稱槍擊案由爭執引起，期間響起數聲槍響，驚慌失措的遊客和通勤者紛紛逃離現場。
社群平台上流傳的一則影片顯示，至少兩名身穿黑衣的人走進遊客熙攘的十字路口，用疑似手槍的武器開火。當時時時報廣場上的人員並不密集，從槍聲判斷，嫌犯至少連續開了五槍。槍響後，現場人員和車輛迅速四散逃離。
據警方確認，開槍地點位於百老匯大道交44街附近，案發後現場路段被臨時封鎖以固定證據。根據影片內容，疑似開槍者當時衝向人行橫道，向遠處開槍，似乎正捲入一場群體鬥毆或幫派打鬥，但所幸其槍法不精，未能打中任何人。雖然無人被槍擊中，但一顆子彈擊中了一輛汽車。
根據警方通報，當時多人發生爭執，隨後演變成槍戰。作案動機正在調查中，現已拘押了一人，並繳獲一把槍。但對嫌犯的指控尚未提出。
一名目擊者稱，警方很快就抓住了其中一名槍手，但尚不清楚該槍手是否受傷。「這太不幸了，」目擊者說。「這本該是紐約最棒的一天。尼克隊贏了，這是我們53年來夢寐以求的。」
案件發生在18日下午3時38分，地點位於曼哈頓時報廣場、百老匯大道與44街附近，事件一度造成周邊交通暫時中斷。 警方已逮捕一名嫌疑人，並查扣一把槍，現場路段也已臨時封鎖以固定證據；截至目前尚未對嫌犯正式提出指控。 目前沒有任何人員傷亡報告，但一顆子彈擊中一輛汽車。目擊者稱現場曾爆發爭執，遊客與通勤者聽見數聲槍響後四散逃離。
精華 FAQ
案件發生在18日下午3時38分，地點位於曼哈頓時報廣場、百老匯大道與44街附近，事件一度造成周邊交通暫時中斷。
警方已逮捕一名嫌疑人，並查扣一把槍，現場路段也已臨時封鎖以固定證據；截至目前尚未對嫌犯正式提出指控。
目前沒有任何人員傷亡報告，但一顆子彈擊中一輛汽車。目擊者稱現場曾爆發爭執，遊客與通勤者聽見數聲槍響後四散逃離。
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