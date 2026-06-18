中央公園馬車失控狂奔 18歲遊客傷重不治

曼哈頓中央公園17日下午發生觀光馬車失控事故，一匹拉著觀光馬車的馬匹疑似受到驚嚇後突然狂奔，導致一名18歲男性遊客跌落車外，送醫後身亡。圖為中央公園的觀光馬車。(路透)

曼哈頓中央公園 (Central Park)17日下午發生觀光 馬車失控事故，一匹拉著觀光馬車的馬匹疑似受到驚嚇後突然狂奔，導致一名18歲男性遊客跌落車外，送醫後不治身亡，警方正調查事故原因。

警方表示，事故發生於當天下午約2時45分，地點位於中央公園71街附近。當時馬車上共有四名乘客，車夫疑似下車替乘客拍照時，馬匹突然受驚向前狂奔。18歲男乘客在馬車失控過程中被甩出車外，送往威爾康奈爾醫療中心(Weill Cornell Medical Center)搶救，因傷勢過重隨後死亡。

現場影片顯示，失控馬車沿公園道路高速奔跑，車夫一路追趕。馬車其後翻覆，最終在靠近Tavern on the Green餐廳附近停下。涉事馬匹未受傷，目前狀況穩定。

代表馬車業者的運輸工人工會(Transport Workers Union)表示，依照規定，車夫不應離開馬車替乘客拍照，相關情況仍待進一步調查。工會指出，涉事馬匹投入工作僅約六周，目前尚不清楚究竟是何種因素導致受驚失控。

這起事故發生前僅約一周，中央公園一匹16歲觀光馬「Deniz」在園內突然倒地死亡。根據康奈爾大學獸醫學院驗屍結果，該馬匹體內發現足以致命的日本紫杉(Japanese yew)成分，疑因誤食有毒植物而死亡。

接連發生的馬匹死亡及馬車事故，再度引發有關中央公園觀光馬車存廢的爭論。中央公園保護協會(Central Park Conservancy)事後發表聲明，呼籲市府禁止公園內觀光馬車營運，認為相關產業對遊客、車夫及馬匹本身都存在安全風險。不過馬車業者及工會則認為，相關事件屬個別事故，不應因此全面取消已有百年歷史的觀光馬車產業。