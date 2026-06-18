長島連環殺手奪8命 法院判終身監禁

承認殺害八名女性的長島建築師赫爾曼(Rex Heuermann)17日在紐約州蘇福克郡法院被判處終身監禁且不得假釋。(美聯社)

震驚全美、困擾長島 社區逾15年的吉爾戈海灘(Gilgo Beach)連環殺人案，17日畫下司法句點。承認殺害八名女性的長島建築師赫爾曼(Rex Heuermann)在紐約州 蘇福克郡法院被判處終身監禁且不得假釋，多名受害者家屬當庭發表聲明，痛斥其罪行摧毀了無數家庭。

現年62歲的赫爾曼今年4月改口認罪，承認在1993年至2010年間陸續殺害七名女性，並坦承另一起未被正式起訴的命案。檢方指出，多數受害者為從事性交易工作的年輕女性，遭赫爾曼誘騙後勒斃，部分遺體遭肢解，隨後被棄置在長島南岸吉爾戈海灘及周邊偏僻地區。

法官宣判前，十多名受害者家屬輪流陳述，描述親人失蹤與遇害後多年來承受的創傷與痛苦。有家屬表示，赫爾曼奪走的不只是受害者的生命，更毀掉整個家庭的人生。

根據法庭紀錄，赫爾曼在宣判前僅簡短表示：「I am responsible」，未進一步向家屬道歉。檢方及受害者家屬批評他始終未展現真正悔意。

這起案件長年被稱為「長島連環殺手案」。2010年警方在搜尋失蹤女子吉爾伯特(Shannan Gilbert)時，意外在長島南岸發現多具女性遺骸，揭開一連串未破命案。多年來調查進展緩慢，直到2022年成立跨部門專案小組後，透過手機通聯紀錄、目擊者提供的綠色皮卡車線索，以及DNA鑑識比對，最終鎖定赫爾曼並於2023年將其逮捕。

檢方表示，赫爾曼認罪後雖然避開漫長審判，但無法減輕其犯下罪行的嚴重性，因此法院判處終身監禁不得假釋。隨著判決出爐，這宗困擾長島居民逾十年的重大懸案告一段落，但對受害者家屬而言，失去親人的傷痛仍難以抹去。