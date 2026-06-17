布碌崙羊頭灣遊民所上訴案件 8月15日聽證

記者會稱，羊頭灣遊民所BSA案件將於8月15日公開聽證。(記者胡聲橋╱攝影)

州參議員陳學理辦公室和拯救南布碌崙 聯盟16日聯合舉行記者會，透露布碌崙(布魯克林 )羊頭灣遊民 所(2134 Coyle Street)的兩個提交給市標準與上訴委員會(Board of Standards and Appeals，簡稱BSA)的案件已經排期，將於8月10日同一天聽證。與此同時，關於86街遊民所的兩個BSA案件已進入排期流程，但正式排期尚未公布。

羊頭灣遊民所抗議代表Eddie表示，羊頭灣遊民所抗議者和陳學理辦公室在收集了有關遊民所建址違規的證據後，向BSA提交了上百頁申訴材料，後經查看發現，BSA在排期上跳過了羊頭灣遊民所和86街遊民所的申訴。經過與BSA的交涉後，羊頭灣遊民所的兩個案件目前已經正式排期，這兩個案件的標號分別是2025-54-A和2026-09-A。Eddie表示，這一進展並不是普通的進展，而是整個問題第一次進入公開聽證，真正被擺到檯面上討論。

拯救南布碌崙聯盟負責人陳麗娜說，羊頭灣遊民所建址上的現有建築被開發商拆除後，社區感到十分擔憂和失望。現在BSA要對羊頭灣遊民所抗議者的申訴公開聽證，這讓人們看到了希望。這不僅對羊頭灣遊民所如此，對86街遊民所也一樣。正因為如此，8月10日的BSA聽證會就變得非常關鍵。

Eddi在記者會上感謝陳學理辦公室和副幕僚長劉雅明的幫助。陳學理呼籲，BSA認真審議羊頭灣遊民所建址在房屋過戶和雨水排放工程許可證方面的違規操作，並最終撤銷市樓宇局(DOB)簽發的新建工程許可證和其他許可證。陳學理還表示，他正在密切關注86街遊民所的兩個BSA案件，一有排期消息，會馬上通知社區。

劉雅明在記者會上表示，如果8月的BSA公開聽證能順利通過，她和遊民所抗議者將積極準備下一步法律程序；如果過不了關，會向州高等法院提出進一步上訴。

當天，拯救南布碌崙聯盟還向陳學理及其副幕僚長劉雅明頒發了「社區領導力獎」牌匾，感謝他們與社區堅定地站在一起，向BSA提出申訴，同時也感謝他們努力維護公共安全和鄰里穩定。

記者會稱，羊頭灣遊民所BSA案件將於8月15日公開聽證。(記者胡聲橋╱攝影)