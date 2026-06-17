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法拉盛公園溺亡者 證實為73歲失智華裔老婦

記者唐典偉／紐約報導
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警方證實14日被發現在皇后區法拉盛邦恩公園(Bowne Park)溺水身亡的老婦...
警方證實14日被發現在皇后區法拉盛邦恩公園(Bowne Park)溺水身亡的老婦為73歲的林琴梅(Qinmei Lin，音譯)。(NYPD提供)

14日被發現在皇后區法拉盛邦恩公園(Bowne Park)溺水身亡的老婦，警方證實其身分為73歲的林琴梅(Qinmei Lin，音譯)。

PIX11電視16日引述紐約市警方人員表示，一名家庭成員告訴警方說，林琴梅最後一次被人看到是在14日凌晨3時20分左右離開她位於北法拉盛26大道上的家。

當天下午6時左右，在一名路人撥打911報警後，林琴梅的屍體從位於法拉盛155街和32大道附近的邦恩公園的渾濁池塘中被打撈出來，距離她離家出走已超過15個小時。這個公園距離她家約半哩。

消息人士稱，一位驚魂未定的路人發現老人的屍體在噴泉附近漂浮，於是撥打911報警。

市警法拉盛109分局警方說，醫護人員當場宣布她死亡。目前尚不清楚她身上是否有外傷。消息人士稱，林琴梅患有失智症。

首席法醫辦公室(The Office of the Chief Medical Examiner)將確定死因，調查仍在進行中。死者身分的最後確認，需待正式通知家屬後方可公布。

代表該區的市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)表示，她的家人已於16清晨在社群媒體上發布消息確認了她的身分。

帕拉迪諾說：「這位73歲的老婦患有憂鬱症和失智症，當天清晨她離開了住所，她經常去那個公園。根據調查，她似乎是意外溺水身亡。偵探們未發現任何犯罪跡象。在這個艱難的時刻，我們向她的家人和親友致以最深切的慰問。」

精華 FAQ

  • 警方已證實死者為73歲的林琴梅，為華裔婦人。她於14日被發現在皇后區法拉盛的邦恩公園池塘內溺亡，身分由警方與家屬後續確認。

  • 家屬表示，她最後一次被看到是在14日凌晨3時20分左右離家。當天下午6時左右，路人報警後，她的遺體在邦恩公園池塘中被打撈上岸。

  • 警方與議員說法都指出，暫時沒有發現犯罪跡象，初步研判較像意外溺水。是否存在外傷與真正死因，仍需由首席法醫辦公室進一步判定。

法拉盛 華裔 皇后區

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