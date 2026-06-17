布碌崙高中教師持有兒童色情影像 最高面臨20年監禁

「安全童年計畫」是美國司法部打擊日益嚴重的兒童性剝削與虐待犯罪的行動之一。(取自美國司法部官網)

紐約東區聯邦檢察官諾塞拉(Joseph Nocella, Jr.)16日宣布，紐約市 一名公立高中教師麥基爾(Joseph Taylor McKeel)在布碌崙 (布魯克林 )聯邦法院承認持有兒童色情影像罪名，最高可能被判處20年監禁。

根據法庭文件，33歲、來自布碌崙的高中生物老師麥基爾持有數百個兒童色情影像，今年3月，執法人員在他前往學校上班途中將他逮捕，隨即便在他的背包內查獲一個隨身碟，裡面存有超過150個兒童性虐待影像；此外，警方還發現一支用於吸食冰毒的吸食器。

與此同時，執法人員在申請並獲得搜索令後，進入麥基爾的住所搜查，之後便在他的家中搜到一個裝有更多兒童性虐待相關影像的電子裝置。

「麥基爾持有大量涉及兒童遭受性虐待的露骨影像，其中包括嬰兒及幼童受害的內容，而他當時卻身處一個備受家長和青少年信任的職位」，諾塞拉表示，其辦公室及執法夥伴將持續把打擊助長兒童色情市場、傷害兒童的人列為首要執法目標。

共同調查本案的聯邦調查局(FBI)紐約辦公室助理局長巴納克(James C. Barnacle Jr.)則指出，被告身為公校教師，卻透過取得兒童色情影像來剝削兒童，這不僅嚴重違反法律、更對兒童造成很大的傷害，以及是對教師職責與社會信任的重大背叛。

根據宣布，本案是美國司法部推動「安全童年計畫」(Project Safe Childhood)的一部分，該計畫於2006年5月啟動，旨在打擊日益嚴重的兒童性剝削與虐待犯罪，透過聯邦、州及地方執法機關合作，加強追查、逮捕及起訴利用網路剝削兒童的犯罪者，同時辨識並協助救援受害兒童。

司法部表示，民眾可透過「安全童年計畫」網站www.projectsafechildhood.gov了解更多打擊兒童性剝削犯罪的相關資訊；同時呼籲大眾，如發現疑似兒童性虐待受害者，或掌握涉及持有、散布兒童色情影像的線索，應主動向執法部門檢舉，以協助保護兒童安全。