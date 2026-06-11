紐約R車驚傳男子持利器恐嚇乘客 警懸賞緝凶

警方公布監視器畫面，涉嫌在R車車廂內揮舞利器並出言恐嚇乘客的光頭男子目前仍在逃。市警110分局呼籲知情民眾提供線索。 (NYPD提供)

紐約市 警110分局與捷運警區第20分局(Transit District 20)正追緝一名涉嫌在地鐵 R車上持利器恐嚇乘客的男子，警方日前公布監視器照片，呼籲民眾協助提供線索。

警方表示，案件發生於5月30日下午4時10分左右。一名男子搭乘開往皇后區 的Grand Avenue-Newtown站方向的R車時，在車廂內來回走動，期間突然拿出一把利器，朝車上乘客揮舞並大聲叫囂，造成乘客恐慌。

根據執法人員透露，嫌犯當時情緒激動，不斷對乘客出言威脅，甚至高喊「所有人都給我坐下」等恐嚇言語。雖然事件中未傳出有人受傷，但車廂內乘客一度受到驚嚇。

警方表示，列車抵達站後，嫌犯隨即下車，步行往皇后大道(Queens Boulevard)方向逃逸，之後不知去向。

市警局公布的監視器畫面顯示，嫌犯為中等至淺膚色男性，光頭，身材中等。案發時身穿彩色連帽上衣，內搭一件印有身穿西裝外套及長褲熊圖案的白色T恤，下身穿灰色運動褲。

警方目前懸賞最高3500元，徵求有助於逮捕及起訴嫌犯的線索。

知情民眾可撥打止罪熱線(Crime Stoppers)800-577-TIPS(8477)，或西語專線888-57-PISTA(74782)提供消息；也可透過市警局止罪網站或社群平台X帳號@NYPDTips提交線索，所有資訊均將保密。

根據市警局最新CompStat統計，截至7日為止，110分局轄區今年已通報24起捷運犯罪案件，與去年同期數字相同。警方呼籲民眾搭乘大眾運輸工具時提高警覺，如遇可疑情況應立即通知列車人員或撥打911報案。