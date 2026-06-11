尼克隊吞敗後 馬刺球迷遭圍毆 球衣被搶

紐約尼克隊在NBA總冠軍系列賽第三戰惜敗後，曼哈頓中城爆發騷亂，一名馬刺球迷在時報廣場附近遭圍毆，警方追緝多名涉案人。(NYPD提供)

紐約市警(NYPD)10日表示，紐約尼克隊 (New York Knicks)8日主場迎戰聖安東尼奧馬刺 隊(San Antonio Spurs)的總冠軍賽第三戰結束後，曼哈頓 中城場外發生搶劫案；一名身穿馬刺隊21號球衣的39歲男子，在時報廣場(Times Square)附近步行返回酒店途中，遭多人包圍毆打，球衣被強行搶走。

警方正追緝至少五名涉案者。市警表示，案件發生於9日凌晨約12時17分，地點在曼哈頓西47街一帶。受害人當時正步行返回酒店，一群身分不明人士上前將其包圍，隨後對其拳打腳踢，並強行脫走他身上的黑色馬刺隊21號球衣。受害人臉部有撕裂傷，身體多處瘀傷，由急救人員送往醫院治療，情況穩定。

涉案者事後徒步逃離現場，去向不明。該案發生時，為NBA總冠軍賽第三戰後曼哈頓中城出現大批人群聚集。根據社交媒體流傳影片，受害人疑似身穿馬刺名宿鄧肯(Tim Duncan)的21號球衣，事發時曾試圖跑離現場，但遭多人追逐、推倒並毆打，球衣也在混亂中被撕下。

當晚，尼克隊以111比115敗給馬刺隊後，布萊恩公園(Bryant Park)附近觀賽活動外聚集數千人。在場有人向他人及警員投擲玻璃物品，也有人攀爬鷹架、燈柱及警車，並拔起路牌及樹木投擲。警方表示，當晚共有21人被拘留，其中部分人涉及襲警、襲擊、非法持有武器、威脅、拒捕及妨礙政府行政等罪名；另有五名警員在混亂中受傷。

除這名39歲男子外，社交媒體上還流傳另一起馬刺球迷遭圍堵事件，據稱有人身穿馬刺新星溫班亞馬(Victor Wembanyama)球衣時遭多人包圍，球衣被撕毀。多名球員及球迷其後公開譴責暴力行為，呼籲球迷保持克制，強調支持球隊不應演變為人身攻擊。