王鏑團隊：海報大量被撕 疑假義工上門收選票

王鏑(左)團隊指海報遭大量撕毀，並有人冒充義工上門收票。(記者劉梓祁╱攝影)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 王鏑指其華埠與下東城競選海報，近一個月遭大量撕毀或取走。

王鏑指其華埠與下東城競選海報，近一個月遭大量撕毀或取走。 重點二： 他稱有疑似假義工上門收郵寄選票，提醒選民勿交給陌生人。

他稱有疑似假義工上門收郵寄選票，提醒選民勿交給陌生人。 重點三：團隊已拍到撕海報畫面，並將查監控，視情況報警或向選委會反映。

曼哈頓 第65選區州眾議員民主黨 參選人王鏑(Jay Jacky Wong)於9日稱，其競選海報及橫幅在華埠 、下東城一帶遭蓄意大量撕毀或取走；王鏑表示，有選民反映他人冒充其義工上門收取郵寄選票，提醒選民勿將選票交給陌生人，不排除報警或向市選舉委員會反映。

王鏑表示，過去一個多月，他在東百老匯、地威臣街(Division St.)、麥地臣街(Madison St.)一帶張貼的競選海報陸續遭撕毀，近期情況更趨嚴重。

王鏑說，起初他觀察到其他層級選舉的參選人海報被撕，後來愈多候選人及民選官員相關海報也遭破壞。據他描述，約一周前，他發現自己團隊在華埠、下東城至格蘭街(Grand St.)一帶張貼的海報大量消失，「整個東邊的都被撕完」，蘇荷區(SoHo)一帶部分海報仍在。

王鏑稱，團隊本次共印製約800張競選海報，估計約400張遭人撕毀。海報由義工花時間張貼，卻遭人蓄意破壞，團隊亦拍到有人在日間撕下海報。華埠民主黨65D區領袖于金山表示，選舉應以文明、民主方式進行，各方候選人可各自表達政見，沒有必要破壞他人物料。

除海報外，王鏑還表示其團隊有兩條橫幅遭人取走。他說，東百老匯「新糖潮」餐館老闆允許其團隊在店外懸掛競選橫幅，然而，兩條橫幅後來被人拆走，無法找回。橫幅屬於競選團隊財物，一條價值過百元，擅自取走他人物品已涉刑事行為，團隊將檢查監控錄影，視情況採取行動。

王鏑還稱，近日有選民向團隊反映，疑似有一男一女兩名年輕人上門，自稱是王鏑團隊義工，向已申請郵寄選票的選民表示可代為寄送或處理選票。王鏑說，目前兩名受害選民均為華人長者，或因對方冒稱而降低戒心。

王鏑強調，其競選團隊目前沒有安排義工上門向選民收取選票。他說，團隊義工多為社區熟悉人士，且會穿著橙色、印有團隊標誌的競選制服；若選民的郵寄選票需要他人協助，應尋求自己信任的親友或可靠人士協助，避免隨意將選票交給陌生人。

除王鏑外，參選者還包括民主黨區領袖詹瑪麗(Mariama James)、民主社會主義者聯盟(DSA)成員易雅博(Illapa Sairitupac)、企業律師張偉立(Wei-Li Tjong)等共六人。