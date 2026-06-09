涉加密貨幣詐騙團夥 2華男被捕

華男李星軒涉嫌上州加密貨幣詐騙被抓。(新哈特福鎮警察局提供)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 紐約上州新哈特福鎮警方破獲加密貨幣投資詐騙案。

紐約上州新哈特福鎮警方破獲加密貨幣投資詐騙案。 重點二： 兩名華裔男子疑充當信使，前往收取受害人現金。

兩名華裔男子疑充當信使，前往收取受害人現金。 重點三：聯邦機關介入調查，案件或牽涉跨州有組織犯罪。

紐約上州一個小鎮警察局的調查人員近日在執法行動中逮捕了一名紐約華男和一名芝加哥 華男。行動針對的是一起貨幣 " rel="238553">加密貨幣 案詐騙案，兩人被指控試圖從該鎮一位居民處詐騙錢財。

新哈特福鎮(Town of New Hartford)是位於紐約上州的一個小鎮。該鎮一家企業業主和經營者向警方報案，稱自己是虛假加密貨幣交易平台投資計畫的受害者。新哈特福德警方調查發現，受害者受人操縱，向一個虛假加密貨幣投資計畫轉移大量資金。在進一步誘騙下，受害人正準備向該加密貨幣投資騙局轉移更多資金。調查人員確定，有多人涉嫌充當信使，負責前往新哈特福德鎮，代表一個有組織的詐騙團夥從受害者處收取大量現金。

6月4日中午12時左右，該鎮警察局的調查人員與聯邦調查局(FBI)、國土安全局(HIS)、移民和海關執法局(ICE)的特工等透過臥底行動，逮捕了來自芝加哥的李星軒(Xingxuan Li，音譯)，他涉嫌為有組織的詐騙團夥充當信使。調查人員確定，李星軒此行的目的是收取超過5萬元現金，然後將錢帶出該地區。

華男盧曉暉（右圖）涉嫌上州加密貨幣詐騙案被抓。(新哈特福鎮警察局提供)

當天下午約3時30分，警方逮捕了本案第二名嫌疑人，目前居住在紐約市的盧曉暉(Xiaohui Lu，音譯)，盧曉暉從紐約趕往新哈特福鎮，試圖第二次從受害者處非法取得大量現金。

調查人員確定，李星軒和盧曉暉目前都在等候庇護申請的結果。國土安全局和ICE將調查他們的移民身分。兩人都被指控犯有一項二級試圖盜竊罪和一項二級詐欺罪。他們在新哈特福鎮法院接受聆訊，隨即獲釋，等候進一步審理。

調查人員認為，此案涉及加密貨幣投資騙局和跨州金融剝削，與更廣泛的有組織詐騙活動有關。聯調局可能提出更多指控並逮捕更多嫌疑犯。

執法部門提醒，在網路上或與非本地機構進行任何類型的金融交易時，務必須警惕。尤其須警惕那些信譽無法通過可信管道核實的機構。任何主動上門收取大筆款項的人都不可輕信，因為正規的投資專業人士絕不會這樣做。