我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

抗癌多年不敵病魔…51歲前港姐吳文忻夢中離世 女兒含淚道別

紐時：美軍阿帕契直升機墜毀荷莫茲海峽 2飛官獲救 白宮未公布消息

涉加密貨幣詐騙團夥 2華男被捕

記者胡聲橋／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華男李星軒涉嫌上州加密貨幣詐騙被抓。(新哈特福鎮警察局提供)
華男李星軒涉嫌上州加密貨幣詐騙被抓。(新哈特福鎮警察局提供)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：紐約上州新哈特福鎮警方破獲加密貨幣投資詐騙案。
  • 重點二：兩名華裔男子疑充當信使，前往收取受害人現金。
  • 重點三：聯邦機關介入調查，案件或牽涉跨州有組織犯罪。

紐約上州一個小鎮警察局的調查人員近日在執法行動中逮捕了一名紐約華男和一名芝加哥華男。行動針對的是一起貨幣" rel="238553">加密貨幣案詐騙案，兩人被指控試圖從該鎮一位居民處詐騙錢財。

新哈特福鎮(Town of New Hartford)是位於紐約上州的一個小鎮。該鎮一家企業業主和經營者向警方報案，稱自己是虛假加密貨幣交易平台投資計畫的受害者。新哈特福德警方調查發現，受害者受人操縱，向一個虛假加密貨幣投資計畫轉移大量資金。在進一步誘騙下，受害人正準備向該加密貨幣投資騙局轉移更多資金。調查人員確定，有多人涉嫌充當信使，負責前往新哈特福德鎮，代表一個有組織的詐騙團夥從受害者處收取大量現金。

6月4日中午12時左右，該鎮警察局的調查人員與聯邦調查局(FBI)、國土安全局(HIS)、移民和海關執法局(ICE)的特工等透過臥底行動，逮捕了來自芝加哥的李星軒(Xingxuan Li，音譯)，他涉嫌為有組織的詐騙團夥充當信使。調查人員確定，李星軒此行的目的是收取超過5萬元現金，然後將錢帶出該地區。

華男盧曉暉（右圖）涉嫌上州加密貨幣詐騙案被抓。(新哈特福鎮警察局提供)
華男盧曉暉（右圖）涉嫌上州加密貨幣詐騙案被抓。(新哈特福鎮警察局提供)

當天下午約3時30分，警方逮捕了本案第二名嫌疑人，目前居住在紐約市的盧曉暉(Xiaohui Lu，音譯)，盧曉暉從紐約趕往新哈特福鎮，試圖第二次從受害者處非法取得大量現金。

調查人員確定，李星軒和盧曉暉目前都在等候庇護申請的結果。國土安全局和ICE將調查他們的移民身分。兩人都被指控犯有一項二級試圖盜竊罪和一項二級詐欺罪。他們在新哈特福鎮法院接受聆訊，隨即獲釋，等候進一步審理。

調查人員認為，此案涉及加密貨幣投資騙局和跨州金融剝削，與更廣泛的有組織詐騙活動有關。聯調局可能提出更多指控並逮捕更多嫌疑犯。

執法部門提醒，在網路上或與非本地機構進行任何類型的金融交易時，務必須警惕。尤其須警惕那些信譽無法通過可信管道核實的機構。任何主動上門收取大筆款項的人都不可輕信，因為正規的投資專業人士絕不會這樣做。

精華 FAQ

  • 案件發生在紐約上州的新哈特福鎮，當地一名企業主報案稱遭虛假加密貨幣投資計畫誘騙，警方隨後展開調查並設局逮人。

  • 警方認定兩人疑似充當詐騙集團的信使，負責到新哈特福鎮向受害者收取大量現金，再將款項帶離當地，屬於實際收款成員。

  • 警方表示案件可能與更大規模的有組織詐騙網絡有關，聯調局不排除提出更多指控，也可能持續追查其他涉案嫌疑人。

加密貨幣 貨幣 芝加哥

上一則

紐約生存手冊／汽車長占左車道行駛 恐吃罰單

下一則

紐約州通過汽車保險改革法 有望降低10%保費
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

67歲男赴約後陳屍路旁 雙國籍女子靠交友軟體獵殺長者

67歲男赴約後陳屍路旁 雙國籍女子靠交友軟體獵殺長者
華人殺豬盤車手取款天網洩蹤 警循車牌逮人

華人殺豬盤車手取款天網洩蹤 警循車牌逮人
冒充貨運公司跨州竊500萬元肉品 8嫌紐約銷贓被起訴

冒充貨運公司跨州竊500萬元肉品 8嫌紐約銷贓被起訴

華男被警痛毆昏迷 醒來遭重罪指控

華男被警痛毆昏迷 醒來遭重罪指控

熱門新聞

三人在紐約上州偷採蕨菜遭州環保廳處罰。(本報檔案照)

紐約上州3人非法採摘逾萬株蕨菜 挨罰

2026-06-04 17:31
皇后區新鮮草原192街一棵大型樹木在6日晚間強雷暴侵襲期間攔腰折斷，巨大的樹幹與樹冠倒塌覆蓋車道及路邊停車區，顯示此次風暴威力驚人。（記者唐典偉/攝影）

「慶幸自己還活著」紐約居民形容：狂風像爆炸

2026-06-07 12:43
皇后區近年房價與租金快速上漲，不同社區之間的生活成本差距，成為許多紐約家庭搬遷與理財的重要考量。(本報資料照片)

紐約皇后區小夫妻年收16萬 育兩兒存錢買房還能每年旅行

2026-06-03 06:27
紐約市一項新規將於6月10日上路，要求家居裝修承包商在簽約前或簽約時，必須以書面方式告訴屋主，這項工程是否可能需要申請許可證。（記者戴慈慧／攝影）

紐約市裝修新規6月10日生效 承包商需具書面說明

2026-06-02 07:23
紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）。（歐新社）

別人7000元…曼達尼只花1000元就能「站著看」NBA總決賽

2026-06-08 16:40
糧食券(SNAP)新的工作要求已開始實施，如果沒有按時回覆通知、申報工作時數，或說明自己符合豁免條件，6月起糧食券福利可能被暫停或減少。（記者唐典偉/攝影）

紐約客沒做這事 糧食券福利恐減少或暫停…市府上門提醒

2026-06-01 14:52

超人氣

更多 >
川普政府將規模空前的「取消國籍」最新一批有17人

川普政府將規模空前的「取消國籍」最新一批有17人
湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了
洋男剛到中國 靠「1頓麻辣燙」與西安女開房、拍片炫燿

洋男剛到中國 靠「1頓麻辣燙」與西安女開房、拍片炫燿
最貴一吻？勝宏董座陳濤爆緋聞 電梯內親掉540億市值

最貴一吻？勝宏董座陳濤爆緋聞 電梯內親掉540億市值
麻州2惡警歧視私訊曝光：辱罵吳弭小賤人、狂飆中國佬

麻州2惡警歧視私訊曝光：辱罵吳弭小賤人、狂飆中國佬