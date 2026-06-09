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曼哈頓賓州車站爆隨機砍人案 6人傷

記者許君達／紐約報導
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位於賓州車站新澤西通勤鐵路候車大廳內遺留的血跡。(記者許君達／攝影)
位於賓州車站新澤西通勤鐵路候車大廳內遺留的血跡。(記者許君達／攝影)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：曼哈頓賓州車站候車區發生隨機砍人，造成六人受傷送醫。
  • 重點二：嫌犯德萊昂已遭逮捕，調查未見恐怖主義動機跡象。
  • 重點三：案發地鄰近球場，世界盃與NBA賽事前安檢規畫受影響。

紐約曼哈頓賓州車站(Penn Station)候車區7日晚間7時許發生的大規模砍殺案，根據官方8日通報，共六人被砍傷送醫，其中至少一人傷勢嚴重，但尚未有人員死亡報告。嫌犯隨後已被捕，但其身分和作案動機尚不明確。賓州車站紐約麥迪遜廣場花園球場位於同一棟建築內，球場即位於車站樓上。而案發次日，紐約尼克隊的首個NBA總決賽主場比賽就將在此打響，總統川普和市長曼達尼均將會前往觀戰。

案發地點位於賓州車站內西南側的新澤西運輸局(NJ Transit)通勤鐵路的候車大廳內，截至當晚11時，大廳內地面上仍留有數處血跡，其中血跡最集中的位置已被圍欄圈起，血跡周圍散落有擦拭傷口用的衛生紙和一次性手套；滴落狀血跡由此處開始，向距離最近的車站出口方向延伸，顯示受害人曾試圖逃離。

據報導，六名傷者的年齡從16到65歲不等，其中65歲的受害人傷勢最重，但無生命危險。案件發生後，車站內執勤的美鐵(Amtrak)警察迅速在隔壁候車廳內將嫌犯逮捕。嫌犯據報名為德萊昂(Hector Deleon)，現年51歲，來自新澤西州紐瓦克。執法機構最新公布的調查進度顯示，德萊昂為隨機傷人，並無明確目標，也尚未發現其動機涉及恐怖主義。

市長曼達尼(Zohran Mamdani)7日夜間發文表示，這起事件是「不可接受的暴力」。州長霍楚(Kathy Hochul)次日亦回應稱其為「可怕的暴力行為」，並表示州府已介入協助調查。

新澤西通勤鐵路將承擔世界盃賽場與紐約市之間的運輸任務，在世界盃比賽日時，案發區域將被作為球迷專用安檢及候車區而臨時封閉。紐約/新澤西賽區承辦的首場比賽定於6月13日(周六)，距今不到一周。

精華 FAQ

  • 案發於7日晚間候車區，共有六人遭砍傷送醫，其中一名65歲傷者傷勢最重但沒有生命危險，官方也表示目前尚無人員死亡報告。

  • 嫌犯已由現場執勤的美鐵警察逮捕，據報名為赫克托．德萊昂，51歲、來自紐瓦克；調查顯示他屬隨機傷人，尚未發現恐怖主義相關動機。

  • 因賓州車站與麥迪遜廣場花園相連，且世界盃與NBA總決賽將近，新澤西通勤鐵路已規畫將案發區域臨時封閉，作為球迷安檢與候車空間。

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