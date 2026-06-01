紐約皇后區女子出地鐵遭尾隨割傷 警緝嫌犯籲民眾提供線索

市警正追緝一名男子，涉嫌在皇后區Jamaica/Van Wyck地鐵站附近尾隨一名年輕女子，隨後持刀威脅並割傷對方。（圖NYPD）

市警正追緝一名男子，涉嫌在皇后區 Jamaica/Van Wyck地鐵站 附近尾隨一名年輕女子，隨後持刀威脅並割傷對方。警方已公布嫌犯影像，呼籲知情民眾提供線索。

警方表示，案件發生於5月14日凌晨約1時30分。一名24歲女子從Jamaica/Van Wyck地鐵站出站後，遭一名陌生男子步行尾隨。該男子一路跟到91大道與135街附近後，取出一把刀，並將刀抵在女子頸部。警方指出，嫌犯隨後割傷女子右手，並徒步逃離現場。

受害女子之後自行前往牙買加醫療中心(Jamaica Hospital Medical Center)就醫，接受傷勢治療。警方目前尚未公布嫌犯身分，案件仍在調查中。

警方提醒，民眾深夜搭乘地鐵或步行返家時，應盡量留意周遭環境。若發現有人長時間尾隨，可走向人多、明亮或有店家的地方，必要時撥打911求助。夜間下班民眾、女性及長者若需深夜通勤，也可提前告知家人或朋友路線與預計抵達時間。

任何民眾若掌握嫌犯身分或案件相關資訊，可撥打滅罪熱線1-800-577-TIPS(8477)，也可透過警方滅罪網站或社群平台提供線索。所有線索均可保密。