紐約年度「高等教育先鋒」 華裔吳思永、Alan Yu上榜

紐約年度高等教育先鋒，勃魯克學院(Baruch College)校長吳思永上榜。(勃魯克學院提供)

紐約政治與政策媒體City & State New York公布「高等教育先鋒」(The 2026 Trailblazers in Higher Education)榜單，表彰在紐約高等教育領域推動創新、應對挑戰並重塑未來方向的代表人物。榜單涵蓋大學行政主管、學者、公職人員、倡議者及社區組織者等，其中至少有兩名華裔 人士上榜。

在兩名上榜華裔中，紐約市 立大學勃魯克學院(Baruch College)校長吳思永(S. David Wu)名列其中。City & State New York在點評中指出，勃魯克學院1968年自紐約市市大分出時，最初僅從一棟校舍起步，如今，該校已成為紐約高等教育版圖中具有高度辨識度的院校，甚至有地鐵站以其命名。去年10月，六號線第23街地鐵站更名為「第23街─勃魯克學院站」，被視為該校影響力提升的象徵之一。

該媒體形容，這正是吳思永為學院帶來能見度與發展動能的例證之一。吳思永任內推動校園人工智慧(AI)倡議，規範並引導AI在學院內的整合與應用；同時著手推進新的基礎設施總體規畫，為校園長遠發展布局。此外，他也代表學院接受反仇恨組織AddressHate捐贈7萬5000元，用於支持該校「反猶太主義研究實驗室」，展現其在校園治理、公共議題與高教創新方面的多重角色。

另一名上榜華裔為非營利組織「紐約兒童基金會」(New Yorkers for Children)執行總監Alan Yu。City & State New York在點評中指出，為離開寄養系統的兒童與青少年鋪設升學與就業道路並不容易，Alan Yu正以該組織領導的角色，為這一群體規畫更清晰的前進方向。

報導指出，他帶領該非營利組織推動為期五年的策略規畫，聚焦曾經歷紐約市寄養系統兒童在高等教育銜接上面臨的缺口，並尋找更主動、可行的解決方案。此外，該組織也與市兒童服務局(Administration for Children’s Services)合作，推出面向即將離開寄養系統青少年的職涯發展項目，協助他們在成年轉銜階段，獲得更多教育與就業支持。

此外，榜上有名的還包括紐約州立大學(SUNY)校長基恩(John King)，他因推動州大獲得歷史性州府營運經費增幅、加強學生留校與公民參與，並落實州長霍楚的「帝國AI」(Empire AI)倡議而受肯定。