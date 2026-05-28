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法拉盛緬街施工路障絆倒87歲長者 重摔住院3天

記者戴慈慧／紐約報導
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87歲洪先生在法拉盛緬街施工路段前疑似被路障絆倒受傷，救護人員到場後將其送醫。(...
87歲洪先生在法拉盛緬街施工路段前疑似被路障絆倒受傷，救護人員到場後將其送醫。(記者許振輝／攝影)

皇后區法拉盛緬街一帶人潮密集，攤販、鷹架與施工路障交錯，行人通道常被壓縮。近日一名87歲華裔長者洪先生，在緬街疑似被施工路障絆倒，臉部朝下重摔，造成眼部嚴重瘀青腫脹，送醫後住院三天。家屬希望藉此提醒市府與施工方重視人行道安全，避免類似意外再度發生。

法拉盛緬街一處施工店面外搭有綠色圍板與鷹架，行人從狹窄人行道通過。（記者戴慈慧／...
法拉盛緬街一處施工店面外搭有綠色圍板與鷹架，行人從狹窄人行道通過。（記者戴慈慧／攝影）

洪太太表示，事發當天上午約10時，兩人從地鐵站出來，準備步行前往10時45分的皮膚科門診。事發地點位於緬街9號附近一處正在裝修的店面前。她說，當時現場有施工人員進出，人行道上放著幾個橘紅色施工路障；當天因人潮擁擠，夫妻倆被迫一前一後行走。洪太太走了幾步後回頭，才發現先生已趴倒在地。

洪先生送醫後住院三天，返家後仍需持續擦藥休養。洪太太表示，先生一度眼部腫到難以睜開，腿部也有擦傷，所幸檢查後未發現臉部或手腳骨折。她說，對年長者而言，即使沒有骨折，跌倒也可能造成很大影響，「跌一次就元氣大傷了」。

洪先生跌倒後眼部明顯受傷，現場由消防與救護人員協助處理。(記者許振輝／攝影)
洪先生跌倒後眼部明顯受傷，現場由消防與救護人員協助處理。(記者許振輝／攝影)

洪太太也藉此表示，法拉盛緬街一帶人行環境長期混亂。她表示，緬街本就是法拉盛最繁忙的路段之一，部分路段長期有施工鷹架、圍板與路障，加上攤販占用人行道，常讓長者、使用助行器者或推嬰兒車的民眾難以通行。「很多老人家拿著助行器根本沒辦法走，推嬰兒車的人也很難過去。」她說，希望相關單位加強巡查，要求施工方妥善擺放路障與設備，維持足夠行人通道。

負責人身傷害賠償案件的律師孫瀾濤表示，類似施工路段跌倒受傷案件，責任歸屬需視現場狀況而定，可能涉及施工工程公司、搭設鷹架的公司、裝修店面的業主或房東等；若涉及施工許可或監管問題，也需進一步查閱相關紀錄。不過，具體責任仍要依路障擺放位置、施工許可內容及事故經過釐清。

孫瀾濤指出，施工工地外牆通常會張貼建築局或相關單位的施工許可文件，可從中查詢承包商與屋主資訊；市府網站也可能留有施工紀錄，有助於後續確認責任主體。

目前，洪太太正整理現場照片、醫院紀錄與相關資料，準備尋求法律意見。

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